Forse era necessario un evento dedicato ai giovani per vedere, in una circostanza più unica che rara, le varie anime dell’opposizione allo stesso panel. È successo all’Università Link, in un incontro promosso dalla Giovane Roma e Politica Mag con le promesse U30 della politica: un’occasione in cui persino Matteo Renzi non è stato confinato sotto al tavolo, ma regolarmente invitato tra i protagonisti. Ma queste fantomatiche “prove di unità” sono destinate a rimanere passerelle o nascondono qualcosa di più? La sensazione è che quella fotografia sia la spia di un movimento più profondo: la riapertura della caccia ai voti moderati.

Le briciole, a quanto pare, non sono poi così poco appetibili come si credeva. Attorno a questo fantomatico centro e al microcosmo generatosi dopo la dissoluzione del Terzo Polo, l’appeal politico verso l’area moderata è in realtà schizzato alle stelle. Lo si è visto chiaramente la scorsa settimana con l’appello di Giorgia Meloni e l’intervento di Giovanni Donzelli alla Camera dei deputati, volto ad aprirsi al centro e a rispolverare la traiettoria dell’“Oltre il Polo” di Pinuccio Tatarella: un centrodestra allargato capace di inglobare le anime moderate. Una strategia che appare già vincente, sia perché garantisce ulteriore legittimità all’esecutivo in carica, sia perché sottrae terreno al centrosinistra, laddove -citando proprio Tatarella – l’area di centro rischierebbe altrimenti di essere inesorabilmente riassorbita e scomparire.

Ora, però, le carte in tavola stanno cambiando anche sul fronte opposto. Se inizialmente Angelo Bonelli non risparmiava frecciatine a Matteo Renzi per via della sua proposta di un accordo “alla tedesca” fondato su precisi punti programmatici per compattare l’opposizione (che l’ex premier rifiuta di chiamare “campo largo”), oggi la prospettiva appare diversa. Quel progetto sembra farsi strada persino dentro Alleanza Verdi e Sinistra: sia Bonelli sia Nicola Fratoianni guardano con crescente apertura all’ipotesi di una federazione capace di includere il centro. Il motivo? Evitare di lasciare interamente sguarnito uno spazio politico sul quale Meloni ha già messo gli occhi da diverso tempo.

Tutto questo si inserisce, tuttavia, all’interno della profonda confusione che continua a regnare nel cantiere del centrosinistra. Tra appelli discontinui e colpi di scena d’aula – con un Giuseppe Conte che ascolta le dichiarazioni di Elly Schlein tradendo un’espressione visibilmente riluttante – la coalizione annaspa tra veti incrociati e un quadro irrimediabilmente frammentato. Un susseguirsi di compromessi al ribasso che finora non stanno portando alcun frutto, con l’opposizione perennemente impantanata nel consueto dilemma tra priorità programmatiche e nomi dei candidati.

In questo quadro, il riavvicinamento al centro e i corteggiamenti da palcoscenico rischiano di rivelarsi non una vera svolta strategica su programmi e contenuti, bensì l’ennesimo espediente tattico per rinviare le decisioni ed eludere i nodi irrisolti della coalizione. Come recita il famoso adagio, “chi vivrà vedrà”: solo il tempo – e la pragmatica conta dettata dalla legge elettorale – chiarirà come deciderà di posizionarsi davvero il centro. Ma una cosa rimane fin da ora certa: se il campo larghissimo continuerà a cincischiare anziché sciogliere i propri nodi, finirà soltanto per servire su un piatto d’argento l’ennesimo assist a Meloni.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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