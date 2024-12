Il satellite Copernicus Sentinel-1C è stato lanciato con successo con il razzo italiano Vega-C, sviluppato dalla Avio S.p.A., nell’ambito del programma spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea.

Il Vega C è un lanciatore medio sviluppato da Avio S.p.A., nell’ambito del programma spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea. È la versione potenziata del razzo Vega, capace di portare fino a 2,3 tonnellate in orbita terrestre bassa.

Il satellite Sentinel-1C fornirà immagini radar ad alta risoluzione per monitorare i cambiamenti ambientali della Terra e una vasta gamma di applicazioni per la ricerca scientifica. Inoltre, Sentinel-1C introduce nuove funzionalità di rilevamento e monitoraggio del traffico marittimo. Sentinel-1C è stato lanciato in orbita il 5 dicembre dalla base di lancio europea nella Guyana francese, decollando a bordo del Vega-C. Il lancio si è svolto senza problemi: il razzo ha raggiunto lo spazio in otto minuti. La missione del lanciatore rappresenta un ritorno al volo per Vega-C, segnando la ripresa delle operazioni commerciali di routine per il nuovo lanciatore.

Tutto inizia con un lancio

Il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher, ha dichiarato: “Oggi assistiamo a due grandi successi europei: il terzo lancio di un satellite Sentinel-1 e il terzo lancio di Vega-C, segnando un ritorno trionfale per entrambi i progetti di punta europei. È stato emozionante e toccante vedere la comunità europea dei lanciatori e quella di Copernicus fare il tifo insieme, incarnando il vero spirito del Team Europa”. “Con l’inserimento in orbita di Sentinel-1C, l’ESA continua l’eredità dei Sentinel, sentinelle a protezione della Terra, dimostrando perché l’Europa ha bisogno di voli sicuri: perché ciò che inviamo nello spazio porta benefici alla Terra, e tutto inizia con un lancio.”

Il Direttore dei Trasporti Spaziali dell’ESA, Toni Tolker-Nielsen, ha aggiunto: “Il lancio di oggi rappresenta un passo cruciale, riaffermando l’accesso indipendente dell’Europa allo spazio. Con Vega-C di nuovo operativo e il lancio inaugurale di Ariane 6 previsto per luglio, siamo in una posizione eccellente per il futuro, e saluto tutte le squadre in Europa e al suo spazioporto che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere questo successo.” Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, ha concluso: “Siamo entusiasti di celebrare il lancio di Sentinel-1C, un esempio della duratura collaborazione tra ESA e Commissione Europea. La missione svolge un ruolo cruciale nell’affrontare sfide globali come il cambiamento climatico e la risposta ai disastri, garantendo al contempo la continuità dei dati radar vitali per monitorare le terre, gli oceani e i ghiacci terrestri. Con Sentinel-1C con successo in orbita e Vega-C tornato in volo, l’Europa continua a dimostrare la sua leadership nello spazio, offrendo benefici concreti alla Terra attraverso tecnologia all’avanguardia e collaborazione.”

Massimo Predieri