Accoltellato al cuore nel corso di una banale lite nata per la pipì del cagnolino, un uomo di 31 anni è morto nel pomeriggio di domenica 13 agosto a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Si chiamava Tariq Aziz, lavorava come operaio ed era di nazionalità pakistana.

Nelle ore successive, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri il 22enne Yuri Fantini, incensurato, con l’accusa di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano in un parchetto della zona quando sarebbe nata una discussione dopo che Aziz aveva rimproverato il gruppetto di amici del 22enne perché il cagnolino che era con loro aveva urinato vicino alla panchina dove si trovava.

Dal rimprovero alla tragedia il passo è stato brevissimo: mentre il 31enne si avvicinava ‘armato’ del ramo di un albero, Fantini avrebbe estratto direttamente il coltello, sferrando un solo colpo al torace, rivelatosi poi fatale.

Inutile infatti l’intervento del 118, chiamato dagli stessi ragazzi una volta resisi conto della gravità della situazione. Il 31enne è morto dissanguato nel giro di pochi secondi. Adesso la posizione del 22enne, il cui interrogatorio di garanzia è in programma il 16 agosto, è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Inquirenti che hanno ascoltato anche gli amici presenti e acquisito le immagini della videosorveglianza per ricostruire con precisione quanto accaduto.

