Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la violenta lite poi totalmente degenerata ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Certo è che un uomo di 26 anni all’improvviso ha tirato fuori la pistola e l’ha diretta verso un 42enne con cui stava litigando. Due colpi, di cui solo uno ha colpito la spalla. Poi il 26enne si era dato alla fuga. Solo dopo qualche giorno di indagini, i carabinieri sono riusciti a risalire all’autore dell’aggressione e così è scattato il fermo per l’uomo che aveva sparato in una piazza gremita di persone, in un giorno di festa, nel cuore della movida cittadina.

Tutto è successo la notte del 19 febbraio scorso davanti a uno dei bar dei Quartieri Spagnoli. Il 26enne aveva iniziato a litigare con il marito della proprietaria del bar. In risposta a quello che aveva ritenuto un affronto, aveva preso la pistola e gli aveva sparato: due colpi di cui uno solo è arrivato a segno, colpendo la spalla sinistra dell’uomo ferendolo ma non in modo mortale. La piazza era piena e i colpi avrebbero potuto colpire chiunque. Per fortuna nessun altro si è fatto male. Il 26enne poi si è dato alla fuga.

Dopo qualche giorno di indagini i carabinieri sono riusciti a risalire all’autore dell’aggressione. Nella sua abitazione è stata anche trovata una pistola e 21 proiettili di calibro 9 e calibro 357 magnum. L’uomo, residente ai Quartieri Spagnoli, a pochi passi dal luogo della lite, è stato portato in carcere. Un episodio avvenuto durante un party di Carnevale in piazza che si sarebbe potuto trasformare in tragedia.

