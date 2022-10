Da 14 ore, da poco prima delle 8 di questa mattina, è aggrappato con le unghie ad una grata sul ponte del raccordo Pianura-Vomero, a Napoli, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

È il dramma personale di un uomo di 46 anni che da stamattina minaccia il suicidio, aggrappato al ponte con i piedi nel vuoto sporgendosi pericolosamente sui binari della circumflegrea che passa sotto la strada, bloccata questa mattina dai vigili del fuoco per posizionare un gonfiabile.

“Ho fatto un grosso guaio”, ha ripetuto tante volte l’uomo ai soccorritori che da ore sono lì nel tentativo di convincerlo a mettersi in salvo. Sul posto sono infatti presenti carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale, i sanitari del 118 e uno psicologo, tutti impegnati nelle ‘trattative’ col 46enne.

Ancora non è chiaro cosa abbia spinto l’uomo a minacciare il suicidio, forse problemi economici e di lavoro, forse di natura sentimentale. Inutili per ora anche i tentativi di amici e familiari, che hanno provato a convincerlo.

Da ora però il 46enne, del Rione Traiano di Napoli, rifiuta qualsiasi aiuto, minacciando di buttarsi giù dal ponte in via Cinthia, all’altezza della rotonda che porta ai quartieri Pianura-Soccavo.

Da 14 ore l’uomo non mangia, accettando solo acqua e sigarette dai soccorritori. Inutile per ora anche il tentativo di convincerlo del figlio, al quale ha ribadito di aver combinato “un guaio grande”, al quale “non c’è rimedio”.

Uno scenario drammatico a cui si aggiunge l’idiozia di alcuni passanti, che in più occasioni lo hanno insultato e invitato a buttarsi dal ponte. Anche per questo i carabinieri hanno isolato l’area, allontanando i curiosi. Il rischio al momento è che, data la stanchezza, il 46enne possa cedere dopo oltre 14 ore passate in bilico e precipitare dal cavalcavia.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro