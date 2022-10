Alle prime luci del mattino, poco prima delle 8, mentre in tanti affollano le strade per andare a lavoro, un uomo intorno ai 45-50 anni è salito su un ponte e minaccia di lanciarsi nel vuoto. Momenti di panico sul raccordo Pianura-Vomero che collega i due quartieri di Napoli.

Poco dopo che è scattato l’allarme sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. Subito sono iniziate le trattative dei carabinieri con l’uomo, un operaio, che sta aggrappato al ponte con i piedi nel vuoto. Basta un passo falso, un piccolo movimento e potrebbe cadere.

I militari stanno cercando di convincerlo a scendere in sicurezza ed evitare il peggio. Non è ancora chiaro quali siano i motivi del folle gesto. Intanto il traffico sul raccordo Pianura Vomero è paralizzato ed è stata chiusa la rampa d’accesso di via Montagna Spaccata, zona particolarmente trafficata all’ora di punta.

Anche la Circumflegrea è stata bloccata con i vigili del fuoco che stanno posizionando un gonfiabile sui binari. Ancora ignoti i motivi del gesto dell’uomo che ha urlato, prima di salire sul ponte, “l’ho fatta grossa”.

