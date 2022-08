Si torna a sparare a Pianura, periferia occidentale di Napoli. Si torna a sparare in via Torricelli, zona dove, fino a poche settimane fa, era in atto una guerra tra i clan Carillo-Perfetto e Esposito-Marsicano-Calone, poi interrotta dal blitz delle forze dell’ordine e da una trentina di arresti. Dopo un breve periodo di calma apparente, i pistoleri sono nuovamente entrati in azione nella tarda serata di giovedì 18 agosto.

Una telefonata ha allertato i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli che hanno trovato in strada sei bossoli calibro 9×19 e una ogiva deformata. Alcuni proiettili hanno centrato il muro perimetrale, una vetrata e la porta d’ingresso di un’abitazione al civico 372. Non risultano persone ferite.

Nell’appartamento risiede Giuseppe Cioffi, 21 anni, attualmente ristretto agli arresti domiciliari. Si tratterebbe di un raid intimidatorio nei confronti di quest’ultimo anche se sull’episodio sono in corso accertamenti dei carabinieri.

Il 21enne non sarebbe organico ad alcun club anche se per gli investigatori risulterebbe vicino al gruppo di via Napoli degli Esposito-Marsicano.

