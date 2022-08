Doveva essere una serata di festa, con tante famiglie ritrovatesi nello storico ristorante “Da Basilio” in via Luigi Santamaria a Pianura, periferia ovest di Napoli, per celebrare il lunedì di ferragosto. È stata invece una serata di paura, terrore, panico, con genitori bloccati nella sala interna mentre alcuni bambini giocavano all’esterno quando è entrato nel ristorante un uomo armato di pistola.



Erano circa le 23 quando ha chiesto al proprietario di consegnare i soldi presenti in cassa. Alla reazione di quest’ultimo, ha esploso almeno due colpi di pistola (non è chiaro se a salve) verso l’alto, contro il soffitto, seminando il panico tra le persone presenti. Un gesto che non ha intimorito il personale della pizzeria che ha bloccato il malvivente consegnandolo successivamente agli agenti di polizia intervenuti poco dopo.

Forze dell’ordine che hanno anche evitato che l’uomo finisse nel mirino dei clienti presenti. “Mio figlio giocava a biliardino all’ingresso del ristorante quando il rapinatore è entrato e ha sparato” racconta una madre. “Noi eravamo bloccati nella sala interna e abbiamo temuto il peggio anche perché non potevamo intervenire”.



Signora che poi critica il proprietario che “reagendo ha messo a repentaglio la vita delle persone presenti”. Altri clienti difendono invece il titolare per il “gesto di coraggio di un lavoratore che non voleva perdere l’incasso della serata”.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo