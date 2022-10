Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, a Napoli, dopo essere stato colpito al piede destro da un proiettile verosimilmente esploso con una pistola ad aria compressa. E’ quanto accaduto sabato sera, poco prima delle 20 nel quartiere di Pianura dove un 58enne, residente in via Torricelli, è stato ferito nei pressi della sua abitazione da uno dei tre ragazzi che “giocavano” in strada con pistole ad aria compressa.

Accidentalmente è partito un colpo che ha raggiunto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, al piede. I tre ragazzi sarebbero successivamente fuggiti. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Le condizioni del 58enne non destano preoccupazioni.

Nella zona di via Torricelli a Pianura da tempo vengono segnalati episodi di violenza, con stese, pestaggi e tentativi di agguati all’ordine del giorno. Nemmeno con il blitz di metà luglio scorso, e il relativo arresto di oltre trenta persone dei due clan in lotta per la gestioni degli affari illeciti, la situazione si è tranquillizzata.

A Pianura proseguono le scorribande armate e le stese intimidatorie e i ragazzini si divertono a giocare in strada con pistole ad aria compressa.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

