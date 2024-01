“I pezzi fanno pena… proprio pena! Questi sono i miei ultimi tre giorni, fino a venerdì, poi è finita”. E’ lo sfogo di Bianca Berlinguer andato ieri in onda a Striscia la Notizia su Canale 5. Sfogo dell’ex conduttrice di Cartabianca, passata la scorsa esatte a Mediaset, alla fine della registrazione del talk show politico Prima di domani (in onda su Rete 4).

”I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale”, si lamenta la giornalista. ‘‘Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente”, aggiunge strigliano gli autori: ”fateli venire glielo devo dire. Voi non date indicazioni”. E poi lancia un avvertimento a un ‘dirigente’ presente in studio: ”Questi sono i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando, e che mi frega!”.

Berlinguer ha attaccato senza mezzi termini i servizi realizzati per il suo nuovo programma, partito l’8 gennaio scorso, in access prime time e in concomitanza con Otto e Mezzo di Lilli Gruber in onda su La7 che, al momento, fa il doppio di share. Il fuorionda, così come spiegato dai conduttori di Striscia Ezio Greggio ed Enzo Iachetti, risale a tre giorni fa, al termine della registrazione della trasmissione.

Nel filmato, diventato già virale sui social, si sentono le voci dei collaboratori della conduttrice che tentano invano di calmarla. “L’impegno? Ma se è tutto sbagliato. Non gli date indicazioni, si impegnano male. Fanno ‘ste schifezze”.

