Bianca Berlinguer lascia Rai e la conduzione di Cartabianca, trasmissione in onda sul terzo canale e non presente, al momento, nei nuovi palinsesti di viale Mazzini così come confermato in mattinata dall’amministratore delegato Roberto Sergio: “Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3“.

La giornalista, ex direttrice del Tg3, in una lettera comunica le proprie dimissioni e ringrazia l’azienda per i 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale.

La conduttrice 63enne, figlia di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito comunista italiano, lascia così l’azienda della televisione pubblica nazionale così come già fatto nei mesi scorsi da Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini. Prosegue dunque la linea della nuova dirigenza Rai targata Sergio-Rossi, una svolta editoriale ben precisa: ricalibrare le tv pubblica, oggi troppo a sinistra.

Futuro a Mediaset: la trattativa con Pier Silvio Berlusconi

Il futuro di Bianca Berlinguer dovrebbe essere ora a Mediaset alla conduzione della trasmissione “Controcorrente Prima Serata” su rete 4 al posto di Veronica Gentili passata a “Le Iene”. Domani, martedì 4 luglio, l’azienda di Cologn, di proprietà della famiglia Berlusconi, presenterà i nuovi palinsesti.

Una trattativa quella di Berlinguer a Mediaset che sarebbe stata portata avanti da Pier Silvio Berlusconi in persona che ha sempre accarezzato l’idea di portare sulle reti del Biscione una storica icona della sinistra.

“Terra bruciata in Rai”

Berlinguer sarebbe stata quasi accompagna alla porta dalla nuova dirigenza Rai stando alle dichiarazioni di Mauro Corona, scrittore e opinionista di casa a Cartabianca (così come le firme del Fatto Quotidiano). Le hanno fatto “terra bruciata intorno da un pezzo” aveva spiegato Corona facendo riferimento alla programmazione, nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria, di due trasmissioni forti su Rai 2: Belve di Francesca Fagnani e Boomerissima con Alessia Marcuzzi.

Berlinguer da viale Mazzini percepiva circa 240mila euro l’anno. Adesso a Mediaset potrebbe guadagnare di più, così come già capitato a Fazio con l’avvento a Discovery.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo