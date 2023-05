Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai. Le dimissioni arrivano nella giornata in cui sono state annunciate le nuove nomine ai vertici dei Tg, dopo le dimissioni di un altro nome Rai di peso, ovvero Fabio Fazio, passato al canale Discovery.

Secondo quanto apprende LaPresse, la giornalista ha comunicato il suo addio al servizio pubblico con una email all’ad Roberto Sergio, al dg Giampaolo Rossi e al neo responsabile dell’Approfondimento Paolo Corsini, nominato proprio oggi dal Cda di viale Mazzini.

“Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale – ha scritto Lucia Annunziata nella lettera di “dimissioni irrevocabili”-: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”. “Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi – aggiunge -. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque .E d’altra parte non intendo avviarmi sulla strada di una permanente conflittualità interna sul lavoro – sottolinea ancora la giornalista -. Spero che queste righe vengano accolte con la stessa serietà da parte vostra. In attesa di indicazioni su se e come concludere la stagione in corso (sul calendario è fine giugno), vi auguro buon lavoro”.

Giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva, Lucia Annunziata – classe 1950, originaria di Sarno – diventa giornalista professionista nel 1976. La sua carriera inizia con la collaborazione al quotidiano “Il Mattino”. Negli anni ’80 approda in televisione, dove si impone come una delle voci più autorevoli del panorama giornalistico italiano. Ha lavorato per numerosi programmi televisivi, tra cui “Porta a Porta”, “Ballarò” e “Otto e mezzo”. Lucia Annunziata ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo e il Premio Saint Vincent per il giornalismo politico.

Dal 2003 al 2004 è stata presidente Rai, incarico che mantiene fino alle dimissioni. Dal 2005 conduceva, su Rai3, lo spazio di approfondimento “In ½h”, divenuto poi nel corso degli anni “Mezz’ora in più”, un format in programma nel primo pomeriggio della domenica, durante il quale Annunziata ha intervistato numerosi e celebri personaggi del panorama politico – e non solo – italiano.

Di recente, numerosi indiscrezioni della stampa riportano la possibilità che Lucia Annunziata sia fra i nomi che correranno alle prossime elezioni europee, nella circoscrizione Sud, per il Partito Democratico guidato da Elly Schlein.

Cristina Cucciniello

