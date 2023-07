“Avete tirato questa sòla a Mediaset con la Berlinguer“, è l’ironia del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli in riferimento all’addio dopo oltre 30 anni di Bianca Berlinguer che lascia la televisione pubblica e passa a Mediaset dove condurrà due programmi.

“Siete in grado di mettere in campo un’offerta straordinaria”, sottolineando poi “una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer, ora pensare di non poter più vedere quel Neanderthal, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita – dice riferendosi a Mauro Corona – sto male a immaginare che non avremo più quella immagine di raffinatezza e di eleganza”.

“A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario, mi raccomando, cose di qualità” conclude De Luca. Parole che hanno scatenato fragorose risate tra il pubblico presente nell’auditorium degli uffici Rai di Napoli. In prima fila dove sono presenti i massimi dirigenti di viale Mazzini, appena nominati dal governo Meloni, c’è chi non ride e resta impassibile come il direttore generale Giampaolo Rossi (l’ad Roberto Sergio invece sembra apprezzare le battute del governatore campano così come la presidente Rai Marinella Soldi).

Ma in prima fila, tra i massimi dirigenti Rai appena nominati dal Governo Meloni, non tutti ridono… pic.twitter.com/73KpvoVSTi — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) July 7, 2023

