Appuntamento al 4 luglio presso il Museo della Civiltà Contadina di Anguillara. Tutti possono partecipare, grandi e piccini, singoli e associazioni. La gara consiste nel costruire sul posto e con i propri materiali (o con quelli messi a disposizione dall’associazione), uno spaventapasseri che sarà esposto lungo un percorso nel centro storico di Anguillara. Iniziativa gratuita dell’Associazione Culturale Sabate fa parte del calendario Giorniverdi-Vivi i Parchi del Lazio con il patrocinio del Comune di Anguillara.

UN’ANTICA TRADIZIONE CONTADINA

Si tratta di un concorso dedicato al fantoccio che da sempre scaccia dai campi gli stormi di uccelli che tornano dopo la migrazione e minacciano il frutto del duro lavoro del contadino. Un personaggio amico dei contadini che campeggia nel podere e fa mostra di tutta la sua bruttezza così da scongiurare l’attacco dei volatili. Una tradizione valida ancora oggi in cui ogni anno si rinnova anche la fantasia del contadino che si dedica alla costruzione e alla vestizione dell’uomo fatto di legni e stracci.

VINCE IL PIÙ BRUTTO

Ad ogni spaventapasseri realizzato verrà abbinata una scheda realizzata a cura del Parco sulle specie di uccelli presenti nell’area protetta. Una giuria composta da artisti a giudizio insindacabile assegnerà un primo premio consistente in un buono pranzo per due persone in un ristorante locale. Appuntamento quindi alle ore 10.

Riccardo Annibali

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali