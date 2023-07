Una stalla con un centinaio di bovine da latte alle porte di Lodi è stata sottoposta a sequestro sanitario e il titolare denunciato per maltrattamento e abbandono di animali in seguito a un’ispezione dei carabinieri del Nas di Cremona insieme a tecnici dell’Ats.

Nel corso del sopralluogo sono stati trovati cinque bovini malati e abbandonati senza che risultassero in corso terapie per guarirli. In generale, la stalla è apparsa sporca e mal curata.

Inoltre, in un campo annesso all’allevamento sono stati ritrovati i resti di numerose carcasse di bovini, probabilmente morti per malattia, che non sarebbero stati correttamente smaltiti. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dell’autorità sanitaria. Il sequestro vieta la commercializzazione del latte prodotto dagli animali posti sotto sequestro.

