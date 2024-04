Un tatuaggio che ha rischiato di sporcare la fedina penale di un sessantenne un po’ eccentrico. Già tappezzato da tatuaggi particolari – raffiguranti signorine in varie pose – stavolta l’uomo ha esagerato e dopo aver pagato 65 euro si è ritrovato con una donna nuda tatuata in bella vista sulla pancia. E fin qui nulla di particolarmente scandaloso. La moglie dell’uomo ha raccontato di non essere a disagio con quel tatuaggio, ma “davanti ai nipotini è sempre meglio nasconderlo”.

L’ombelico in mezzo alle gambe della signorina nuda

Ed è proprio questo particolare ad aver creato scandalo. Il tatuaggio fatto in occasione del suo 40esimo compleanno, raffigura una donna con le gambe spalancate con l’ombelico dell’uomo al centro a rappresentare le parti intime. “Se volessi soldi per tutti coloro che hanno chiesto di fare una foto, sarei un uomo molto ricco” ha dichiarato l’uomo.

La vacanza in Spagna e il rischio arresto: polizia infuriata

Durante una vacanza a Benidorm, località di mare sulla costa est della Spagna, i poliziotti hanno minacciato Richard Hart di arrestarlo se non si fosse immediatamente rimesso addosso la maglietta, nascondendo quel tatuaggio. “Ero a Benidorm e faceva caldo, mi sono tolto la maglia e sono venuti due poliziotti dicendomi di coprirmi altrimenti mi avrebbero ammanettato”, ha ricordato il sessantenne del Galles, Richard Hart. “Abbiamo litigato un po’, poi ho dovuto accettare la loro imposizione. Ho dovuto tenere una maglietta per il resto delle vacanze”.

Altri casi di tatuaggi assurdi diventati virali

Anche se ormai possiamo tranquillamente dire che i tatuaggi non vanno più di moda, persone amanti dei corpi tatuati continuano a sbizzarrirsi. L’ultima follia social arriva da TikTok. Ana Stanskovsky influencer polacca da quasi 600mila follower che ora vive a Bali, ha sconvolto tutti con il video in cui si mostra tra le mani del tatuatore. La ragazza ha deciso di tatuarsi il nome del fidanzato Kevin in piena fronte a caratteri cubitali.

Addominali scolpiti con un semplice tatuaggio

Dean Gunther, uno dei tatuatori più famosi di Manchester ‘ha aiutato un ragazzo a rimettersi in forma’. Voleva ottenere addominali scolpiti in pochissimo tempo e senza fare nessuna dieta e nemmeno andare in palestra così ha deciso di rivolgersi a Gunther. Il tatuatore gli ha così disegnato sulla sua pancia una “tartaruga” perfetta. Per completare il tatuaggio ci sono voluti due giorni di lavorazione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo