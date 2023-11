L’ultima follia social arriva da TikTok. Ana Stanskovsky influencer polacca da quasi 600mila follower che ora vive a Bali, ha sconvolto tutti con il video in cui si mostra tra le mani del tatuatore. Perché il suo non è un tatuaggio qualsiasi. Se già in molti temono di incidersi per sempre sulla pelle il nome dell’amato o dell’amata (nel timore che poi la storia possa finire), Ana Stanskovsky non deve appartenere a questa categoria. Ma ha fatto di più: ha scelto una parte del corpo piuttosto azzardata. E così ora si ritrova con la scritta “Kevin” in piena fronte.

“Te ne pentirai”, hanno scritto molti suoi follower nei commenti. Ma l’influencer non sembra pentita, anzi: “E’ il mio modo per dimostrargli che lo amo”, ha risposto. Qualcuno ha sollevato il dubbio sul fatto che il tatuaggio sia davvero permanente, mentre altri hanno invitato il destinatario del gesto, l’amato Kevin, a darsela a gambe. “Sono innamorata del tatuaggio e del mio ragazzo. E questo è il mio modo di dimostrare i miei sentimenti”, ha aggiunto lei.

Addominali scolpiti con un semplice tatuaggio

Dean Gunther, uno dei tatuatori più famosi di Manchester ‘ha aiutato un ragazzo a rimettersi in forma’. Voleva ottenere addominali scolpiti in pochissimo tempo e senza fare nessuna dieta e nemmeno andare in palestra così ha deciso di rivolgersi a Gunther. Il tatuatore gli ha così disegnato sulla sua pancia una “tartaruga” perfetta. Per completare il tatuaggio ci sono voluti due giorni di lavorazione.

Il video degli addominali sui social di Dean Gunther

Sui social spopolano i video di Dean che disegna con attenzione le linee dei muscoli addominali sul corpo del suo cliente. “Ha deciso un tatuaggio particolare, potendo così godersi la birra e il buon cibo – ha detto Gunther -. Ero entusiasta di fare questo tatuaggio perché avevo già visto qualcuno farlo prima, ma non sembrava realistico, ed erano semplici contorni neri. Quindi, ho deciso di accettare questa sfida e di farlo in modo completamente diverso. È stata una delle mie richieste più insolite”.

Quanto è costato il tatuaggio degli addominali di Dean Gunther

Dean ha affermato di non aver addebitato il costo del tatuaggio al cliente, in quanto per lui si trattava più che altro di un progetto realizzato per pura passione. L’opera ha diviso l’opinione pubblica tra chi elogia il lavoro dell’esperto tatuatore e chi critica la scelta del cliente che preferisce una “scorciatoia” alla palestra e alla dieta.

