È possibile ottenere una semplice tabella che indichi quanti agenti di Polizia sono presenti, provincia per provincia, in Italia? No. L’ho detto al ministro Piantedosi attraverso un’interrogazione parlamentare, ma ancora una volta ci sono stati forniti dati aggregati. E questo a fronte di numeri ufficiali messi nero su bianco che evidenziano un calo delle assunzioni degli agenti di Polizia: infatti, secondo il Piano integrato di attività e organizzazione del Ministero degli Interni, al 31 dicembre 2025, l’organico della Polizia di Stato è di 96.186 unità. Il dato più basso degli ultimi 13 anni.

Il governo usa toni trionfalistici rivendicando nuove assunzioni sui territori, ma viene smentito dai dati: nel 2022 gli agenti di Polizia in servizio erano 97.797, nel 2023 erano 99.137, nel 2024 di nuovo in diminuzione a 97.931 unità fino al dato del 2025. Il ministro, inoltre, risponde annunciando numeri che riguardano tutte le forze dell’Ordine ma non entra nel merito della domanda.

Dopo l’ultima interpellanza sul tema, ho provveduto a fare una richiesta di accesso agli atti per chiedere il dato delle presenze disaggregato provincia per provincia. L’accesso è stato negato e mi è stato detto formalmente di procedere attraverso un’interrogazione. L’ho fatto oggi, ma è sorprendente che le risposte siano sempre le stesse ovvero quelle con dati aggregati. Vogliamo sapere dove c’è stato un calo, in quali città e in quali province: è una questione di trasparenza e la trasparenza va data ai cittadini italiani. Per questo continueremo a fare centinaia di interrogazioni e a chiedere conto al titolare del Ministero dell’Interno.

Fabrizio Benzoni

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