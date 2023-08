“Oxford Circus JD rapina” e poi ancora: “Codice di abbigliamento passamontagna e guanti, non venire se non puoi correre. Non portare armi“. E’ l’ordine partito su TikTok ed eseguito da decine di ragazzi che si sono dati appuntamento mercoledì sera a Oxford Street, la celebre via dello shopping di Londra, per saccheggiare i negozi e provocare il caos nella capitale inglese. Una situazione di delirio immortalata in numerosi video che da ore girano sui social. Attività commerciali costrette a chiudere mentre in strada la polizia, non senza difficoltà, cercava di ripristinare l’ordine pubblico. Poliziotti che hanno formato dei veri e propri cordoni umani per consentire ai clienti (veri) dei negozi di uscire dagli stessi senza essere aggrediti.

Alcuni post ampiamente condivisi su TikTok e Snapchat hanno iniziato a fare tendenza sotto l’etichetta “Oxford Circus JD rapina”, con i giovani che incoraggiavano gli altri a riunirsi alle 15 per saccheggiare i negozi lungo la strada. “Continuiamo ad avere una presenza molto visibile nell’area di Oxford Street. I nostri ufficiali hanno emesso 11 ordini di dispersione. Tratteremo con fermezza chiunque venga nel West End con l’intenzione di commettere un crimine”, ha scritto mercoledì la Polizia metropolitana di Londra su Twitter. “Gli ufficiali continuano a fornire una presenza rassicurante all’interno dell’area di Oxford Street. Abbiamo emesso 24 ordini di dispersione e arrestato cinque persone”, aggiunge in un altro post.

Episodi analoghi sono stati registrati anche oggi, venerdì 11 agosto, nella città di Southend, in Essex, dove anche qui la polizia è arrivata in forze per disperdere e arrestare i giovani. Un caso diventato già nazionale con la ministra dell’Interno Suella Braverman che chiede agli agenti di “rintracciare e sbattere in galera tutti i responsabili, perché qui non deve accadere mai quanto vediamo in alcune città degli Stati Uniti”. Anche il sindaco di Londra Sadiq Khan ha criticato i tiktoker coinvolti, parlando di “comportamento insensato” e di “pieno sostegno alla polizia per riportare l’ordine”.

Footage of London’s Oxford Street overrun with youths after ‘mass shoplifting event’ goes viral on TikTok, calling people to raid the high street. pic.twitter.com/mi3XfTDHdW — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) August 11, 2023

