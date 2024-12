La crisi dell’automotive, il terremoto politico in Francia e il voto imminente in Germania. Nonostante le elezioni in estate e il recente via libera alla Commissione, la Ue continua a impantanarsi mentre le altre potenze globali corrono. E così rischiano di fallire le cruciali sfide all’orizzonte, condannandosi a un’irrilevanza che sarebbe fatale. Si parlerà di questo nel dibattito di oggi de L’ora del Riformista, l’appuntamento settimanale che ospita il confronto sui principali temi internazionali e di politica interna, in diretta dalle 12 sul sito e sui profili social Facebook e YouTube del Riformista.

Il panel, dal titolo ‘Europa a motori spenti’, sarà moderato da Aldo Torchiaro. Interverrà il direttore Claudio Velardi, oltre ad autorevoli ospiti di natura politica e non solo: Anna Paola Concia (attivista per i diritti civili, da 10 anni in Germania), Sandro Gozi (eurodeputato di Renew Europe), Eric Jozsef (storico corrispondente da Roma per il quotidiano Libération, già candidato alle europee con la lista Stati Uniti d’Europa), Matteo Ricci (europarlamentare del Partito democratico) e Riccardo Ruggeri (analista degli scenari europei dell’automotive).



