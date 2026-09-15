Il territorio si prepara ad accogliere un’innovazione didattica finora riservata a pochi contesti. È l’Istituto Afragola 1/”Marconi” di Afragola, in provincia di Napoli, a inaugurare la sua prima sezione Montessoriana: uno spazio didattico interamente riprogettato secondo il metodo Montessori, che affianca l’offerta formativa tradizionale dell’istituto a partire da questo anno scolastico.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Istituto comprensivo di Afragola e De Ponte Innovazioni S.r.l., azienda napoletana specializzata in noleggio operativo di tecnologie e arredi per il mondo scuola e per il mondo ufficio, che ha progettato lo spazio e finanziato interamente l’allestimento dell’aula: arredi, materiali didattici e strumentazioni che seguono gli standard del metodo montessoriano, con l’obiettivo di offrire agli studenti un ambiente di apprendimento centrato sull’autonomia, la manualità e il rispetto dei tempi individuali di crescita.

Il progetto assume un valore particolare per il contesto in cui si inserisce. Afragola è tra i comuni dell’area metropolitana di Napoli individuati dal Ministero dell’Istruzione come territorio a rischio dispersione scolastica. L’apertura di uno spazio didattico innovativo in un istituto pubblico del territorio rappresenta, in questo senso, un investimento diretto sulla qualità dell’offerta formativa e sul diritto allo studio.

“Portare il metodo Montessori nella scuola pubblica di un territorio come il nostro significa dare ai nostri studenti un’opportunità che normalmente non avrebbero,” dichiara il Dirigente scolastico dell’Istituto Afragola 1/”Marconi”, Maria Grazia Silverii. “È un investimento sulla persona prima ancora che sull’apprendimento, e per questo lo consideriamo un passo importante per tutta la comunità scolastica.”

“Come impresa di famiglia radicata a Napoli da tre generazioni, sentiamo la responsabilità di restituire valore ai territori in cui operiamo,” afferma Valentina De Ponte, della De Ponte Innovazioni. “Progettare gli spazi, lavorare a fianco delle docenti ascoltando le necessità dei bambini e occuparci dell’allestimento di questa aula, è il nostro modo concreto di investire sul futuro delle nuove generazioni, a partire dai contesti che più ne hanno bisogno.”

L’inaugurazione ufficiale della nuova Aula Montessoriana è in programma per giovedì 24 settembre ore 18 presso l’Istituto “Marconi” viale San Francesco Afragola (NA). Ulteriori dettagli sull’appuntamento saranno diffusi nei prossimi giorni.

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