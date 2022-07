Avrebbe iniziato ad abusare della figlioletta dei suoi amici di vecchia data quando la giovane aveva non ancora 14 anni. Un uomo di 42 anni di Monteforte Irpino, comune in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata.

Le indagini, partite nello scorso mese di marzo dopo la denuncia presentata dai familiari della giovane vittima, avrebbero accertato che l’uomo, sfruttando i rapporti di amicizia che aveva con i genitori della ragazzina, prima con una serie di lusinghe e adulazioni, poi con minacce e violenze fisiche, in diverse occasioni avrebbe imposto atti sessuali all’adolescente andati avanti per ben tre anni.

Stando a quanto emero, le violenze sarebbero iniziate a partire dal 2019, quando la ragazzina aveva appena 13 anni. Il 42enne è stato raggiunto nelle scorse ore da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica. Ad eseguirla i carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino. L’uomo dovrà difendersi dall’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

