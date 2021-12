È morto Matteo Ciccarelli, ex difensore del Giugliano calcio e promotore e ideatore dell’omonima Galleria commerciale nel centro di Giugliano. Aveva 69 anni. È morto ieri, all’ospedale La Schiana di Pozzuoli. Era stato una bandiera e un arcigno difensore della squadra della città campana a nord di Napoli.

Aveva giocato negli anni ’70 in maglia gialloblù. Era un prodotto del vivaio. Aveva vestito nella sua carriera da atleta anche le maglie dell’Internapoli juniores e del Pomigliano. Ciccarelli era un personaggio molto noto nella cittadina, oltre che per la sua attività sportiva anche per le sue doti imprenditoriali.

Ciccarelli aveva infatti fondato la Galleria Ciccarelli nel centro di Giugliano. La struttura è stata per diversi anni è stata un punto di riferimento dello shopping e della movida della città. Il padre, Vincenzo Ciccarelli, era stato un noto imprenditore che aveva gestito le sue attività tra le altre il colorificio Lavernova. Il 69enne aveva due figli, Angela e Vincenzo, avuti con la moglie Rosa.

Il cordoglio della società Giugliano Calcio espresso tramite gli account social: “Il Giugliano Calcio 1928, nella persona del suo Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, del Vicepresidente Renato Mazzamauro e di tutti i membri di questa società, si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Ciccarelli, per la scomparsa del caro Matteo. Ex difensore e storica bandiera del Giugliano degli anni ‘70. Cresciuto nel vivaio gialloblù è poi approdato con grande soddisfazione in prima squadra. Il club porge le più sentire condoglianze a tutta la famiglia, esprimendo massima vicinanza e estremo affetto”.

Sgomento e dolore nella comunità per la scomparsa improvvisa dell’uomo. Tantissimi i post sui social che ricordano la bandiera del Giugliano: “Se n’è andato un altro amico, buon viaggio Matteo”, scrive un utente; “una grande persona”, “Grande uomo … amico di tutti e sempre prodigo di consigli verso i giovani”, altri messaggi. I funerali si svolgeranno al centro Uria di Via Madonna del Pantano.

