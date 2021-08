Lutto nella televisione e nel giornalismo napoletani: è morto, ieri pomeriggio, Ercole Andriani, storico regista della televisione Canale 21. La notizia è arrivata all’improvviso, ha sconvolto colleghi e conoscenti dell’uomo da anni molto noto nel suo ambiente lavorativo. Andriani aveva 59 anni lascia una figlia e un nipote. Il regista sarebbe stato colpito da un malore, a quanto emerge in queste ore un infarto, nel tardo pomeriggio, dopo che in mattinata era stato in regia regolarmente.

Andriani viveva nel quartiere di Chiaia del capoluogo campano. Sarebbe andato in pensione nei prossimi mesi. Tantissimi i messaggi di cordoglio in queste ore sui social network. Riempita in poche ore la bacheca della pagina facebook di Andriani, ricordato come un uomo dal carattere solare e collaborativo e di grande esperienza professionale. “Un punto di riferimento assoluto”, come traspare soprattutto dalle parole dei colleghi della televisione locale campana. “Amico, compagno, collega, ma soprattutto anima di Canale 21 – si legge nel post della televisione sui canali social – Ciao Ercole, vivrai sempre con noi. I funerali si terranno oggi 11 agosto alle ore 18 presso la Chiesa di San Pasquale a Chiaia”.



Cordoglio espresso anche dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: “Ercole Andriani era l’anima di Canale21, la sua improvvisa scomparsa ci addolora moltissimo e ci lascia attoniti – le parole del primo cittadino – Alla sua famiglia, a Canale21, ai tanti amici e colleghi che ne hanno apprezzato la grande professionalità e sensibilità va il mio profondo cordoglio”.

“La vita è un morso. Un attimo da catturare. Una notizia terribile che mai avrei voluto ascoltare. Grazie per i tuoi consigli, per il tuo supporto, per i nostri sorrisi e anche per le ramanzine, grazie per avermi insegnato tanto da ottimo montatore, giornalista e persona di grande umanità e sensibilità. Sei stato un amico prima e oltre il collega. Ti voglio bene Ercole Andriani. Ti porterò con me, anche se un po’ più sola. Una persona buona e sincera, al di là di ogni retorica”, ha scritto Valentina Soria di Canale 21.

“Grazie per i sorrisi, per essere riuscito a mettere calma nei momenti più concitati del nostro telegiornale. Grazie perché mi hai accolto sempre con un grande affetto ed una stima che non dimenticherò mai – il messaggio di cordoglio di Antonio Salamandra, altro collega della televisione campana – Grazie perché gli anni tuoi di esperienza sono diventati un servizio per gli altri e non un limite di chi si fa grande coi colleghi più giovani. Amico di tutti, Canale21 la tua casa. Abbiamo parlato pochi giorni fa e il tuo grande desiderio era di fare il nonno in pensione. La vita è strana assai. Non capiremo mai i piani che ci riserva. Porterò per sempre il tuo modo gentile di scherzare con me e ti raccomandavi, dopo ogni diretta religiosa che abbiamo prodotto, di portarti una benedizione. Ora, per favore, falla tu a me. Buon viaggio, Ercole, amico mio”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

