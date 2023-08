Credo che il contesto internazionale si stia complicando e che ci sia il rischio che l’Occidente, e la nostra Europa in particolare, si indeboliscano. Dobbiamo essere lucidi, senza essere eccessivamente pessimisti in questo contesto. In primo luogo, c’è un’oggettiva diminuzione della nostra popolazione, della nostra ricchezza prodotta, della nostra quota nel commercio mondiale. Questo è ancora più vero dopo la crisi del 2008-2010. È la conseguenza dell’emergere di grandi potenze internazionali. È stato rafforzato dalla crisi energetica, poiché l’Europa non è un produttore di combustibili fossili, almeno non a breve termine, e anche questo consolida le strategie che stiamo perseguendo.

C’è poi la progressiva messa in discussione del nostro ordine internazionale, dei suoi principi e delle sue varie forme di organizzazione. Va detto che l’Occidente ha avuto e ha tuttora un ruolo dominante, in primo luogo con l’arrivo della guerra, anche sul suolo europeo. C’è poi la politica dello stato di fatto che, dai confini dell’Europa ai continenti dell’Africa e dell’Asia, si sta imponendo sempre più. Una sorta di aumento della politica del risentimento, alimentata a volte da un anticolonialismo reinventato o fantasticato, altre volte da un antioccidentalismo strumentalizzato, dalla denuncia di un doppio standard che talvolta abbiamo alimentato.

Senza voler esagerare, questo si riflette in sintomi come quello che abbiamo visto negli ultimi giorni con il tentativo di allargare il vertice dei BRICS. Dobbiamo rimanere lucidi sulla realtà di ciò che comporta. Tuttavia, riflette il desiderio di veder emergere un ordine alternativo, o almeno qualcosa che sostituisca quello che una volta veniva chiamato ordine internazionale, visto come troppo occidentale, o comunque con regole che sono diventate meno legittime. Tutto ciò avviene in un contesto di crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti che, va detto, stanno scuotendo anche il nostro diritto internazionale, poiché negli ultimi mesi hanno portato a una chiara sfida al nostro interscambio commerciale internazionale, con la prima e la seconda potenza commerciale mondiale che hanno deciso di fatto di non rispettare le regole commerciali stabilite in precedenza, uno sviluppo nuovo, ma che non può essere del tutto ignorato. Una nuova forma di protezionismo sta montando.

Tutto ciò comporta il rischio di dividere il mondo, di indebolire l’ordine internazionale basato sul diritto, di indebolire l’idea democratica, come possiamo vedere dall’ascesa di questo momento illiberale, e fondamentalmente i nostri meccanismi di cooperazione e partenariato esistenti. Allo stesso tempo, ci troviamo di fronte a sfide sempre più globali che richiedono un maggiore coordinamento, sia in termini di pace e stabilità, che di clima, biodiversità, lotta alla povertà per lo sviluppo, ma anche intelligenza artificiale e tecnologia digitale o lotta all’evasione fiscale.

Bisogna anche difendere i nostri principi, ed è questo che, credo, a volte ci distingue da altri Paesi. Una certa aspirazione all’universale e quindi, in questo senso, la difesa dei diritti umani e della dignità umana, il partenariato con gli attori umanitari, la difesa del diritto internazionale e il rispetto della sovranità dei popoli. E significa costruire questa diplomazia su un percorso di indipendenza, in modo che, anche se abbiamo alleati, apparteniamo a organizzazioni solide, come la nostra Europa. Abbiamo il desiderio di dialogare con tutti e di costruire una diplomazia basata sulla fiducia, sull’equilibrio al plurale e non sull’equidistanza, che ci permetta di sviluppare soluzioni concrete alle sfide che ho menzionato e alla frammentazione che si sta verificando.

Sappiamo chiaramente che ci sarà un pre e un dopo guerra ucraino. E ciò che mi sembra essenziale è integrare le conseguenze di questa guerra nella nostra azione diplomatica e nel nostro lavoro, al fine di preparare la pace duratura di cui ho parlato.

Dobbiamo pensare a un maggiore coinvolgimento dell’Europa nella NATO. Un processo iniziato nel 2019. Ho avuto modo di tornare su questo tema in diverse occasioni, ma a mio avviso c’è un passaggio a concreto che dobbiamo portare avanti nei prossimi mesi e anni che è assolutamente indispensabile. Il pilastro europeo e una maggiore difesa europea all’interno della NATO non sono il nemico o il problema della NATO, anzi. Al contrario, è ciò che rende la nostra Europa un elemento di fiducia, soprattutto per i nostri alleati americani. Dobbiamo assumerci maggiori responsabilità per la nostra sicurezza e per le instabilità del nostro vicinato. Questo è ciò che gli americani chiedono con la condivisione degli oneri. Per noi è essenziale. Nel farlo, dobbiamo rafforzare la nostra autonomia tecnologica e militare, produrre di più, standardizzare di più l’industria europea della difesa e pensare in termini più europei alla nostra difesa.

Tutto questo è un modo per far emergere gli europei dalla minoranza geopolitica all’interno della NATO. Dobbiamo considerarlo e accettarlo come tale. Ed è anche per questo che il dopoguerra ucraino dovrà sfociare in nuovi trattati per regolamentare gli armamenti, tutti i tipi di armamenti e le attività militari che riguardano l’Europa, e dobbiamo avere la volontà di essere l’ideatore e il firmatario di questi trattati domani, laddove vi ho ricordato nel dicembre 2019, in un discorso che è stato ampiamente commentato, che l’Europa era in un certo senso un oggetto geopolitico, ma non un soggetto. Tutto ciò che ci riguardava, quando si trattava di armamenti intermedi o di altre questioni, riguardava il nostro territorio, ma non eravamo firmatari dei trattati. E l’inosservanza dell’uno o la denuncia dell’altro ci colpiva senza che potessimo fare altro che esprimere indignazione.

Al di là di questo quadro, dobbiamo pensare a una stabilità europea che non riguardi solo la sicurezza e che, in un certo senso, non riguardi solo la NATO. Questo è il cuore di ciò che abbiamo proposto con la Comunità politica europea. Una proposta del maggio 2022. È una vecchia idea francese, direi franco-ceca, poiché è più o meno ciò che François Mitterrand ha proposto con la Confederazione europea. All’epoca non vide la luce perché c’era di mezzo la Russia e forse era troppo presto, visto come si è svolta la storia, per proporre un’alleanza e un partenariato aperto così rapidamente. Ma questa comunità politica europea, proposta nel maggio 2022, che ha già avuto due incontri iniziali a Praga e a Chișinău e che darà luogo a un nuovo incontro a Granada tra qualche settimana, è già una vittoria francese, ma è anche e soprattutto una vittoria europea.

È l’idea di dire che l’Europa ha bisogno di pensarsi come un continente ampio, geopolitico, non semplicemente attraverso alleanze militari strutturate dalla storia, in modo assolutamente non conflittuale con i suoi vicini, ma per strutturare le questioni dell’immigrazione, dell’energia, della sicurezza, dell’innovazione, della connettività, ecc. e che, fondamentalmente, dobbiamo costruire una prossimità strategica, una maggiore convergenza per consolidare un’Europa geopolitica. Dobbiamo continuare a fare progressi in questo campo e questo forum sarà assolutamente decisivo se vogliamo costruire un’Europa pacifica a lungo termine.

Poi, al di là di questo, c’è naturalmente la nostra Unione Europea che, nei prossimi mesi dovrà attraversare un doppio movimento che non è incompatibile, ma che richiederà certamente un po’ di audacia e alcuni cambiamenti istituzionali. Come europei, dobbiamo pensare in termini di maggiore integrazione delle nostre politiche – tornerò su questo punto quando parlerò di autonomia – ma possiamo vedere che in termini di difesa, clima, tecnologia ed economia, il cuore dell’Europa deve essere più integrato se vogliamo affrontare le sfide del presente. Se vogliamo essere più forti e più stabili, dobbiamo intraprendere un percorso di allargamento, soprattutto per quanto riguarda i Balcani occidentali, perché non è possibile avere un’Europa che sia, per così dire, impantanata nell’instabilità geopolitica, nelle interferenze e in una sorta di processo senza fine che alimenta disperazione e divisioni.

Il rischio sarebbe quello di replicare ciò che abbiamo già fatto, ovvero pensare a un allargamento senza integrazione. Posso testimoniare che un’Europa a 27 è abbastanza complicata da cambiare sulle questioni essenziali. Un’Europa a 32 o 35 non sarà più facile, per usare un eufemismo. Dobbiamo quindi avere il coraggio di accettare una maggiore integrazione su alcune politiche, forse anche a più velocità in questa Europa. Ho già avuto modo di parlarne 5 anni fa e ci tornerò tra qualche mese, ma è chiaro che l’Unione Europea sarà un pilastro di questa stabilità e ordine futuri. Ma come potete vedere, a mio avviso, nel passaggio dalla NATO e dal pilastro della difesa europea, attraverso la comunità politica, all’Unione Europea, ci troviamo di fronte a sfide importanti nel pensare al periodo post-bellico, e dobbiamo pensarlo e strutturarlo sin d’ora. Ciò richiederà una maggiore lucidità geopolitica e militare da parte degli europei, un desiderio di maggiore autonomia, una volontà di preservare la nostra unione e anche di mantenere una dinamica di approfondimento per quei nostri membri che sono disposti a muoversi in questa direzione; non tutti, ma in un certo senso avendo questa attrattiva resa possibile dall’audacia di pochi.

Naturalmente, questo funzionerà solo se, nei mesi e negli anni a venire, resteremo fermi sulla nostra dottrina e strategia nei confronti dell’Ucraina e della Russia. La Russia non può e non deve vincere questa guerra, perché in tal caso ci sarebbe instabilità sul territorio europeo e perché in tal caso verrebbe meno la fiducia nei principi del diritto internazionale. Ciò significa che per noi europei e per i nostri alleati, e spero anche nel lungo periodo, questo sarà un considerevole investimento finanziario, diplomatico e di capacità per gli anni a venire, che ci richiederà anche di riesaminare alcuni fondamenti, perché non possiamo fingere che questo sforzo non esista, ma abbiamo bisogno di questa costanza, perché altrimenti tutto ciò che ho appena menzionato sarebbe molto meno rilevante. I nostri interessi di sicurezza e umanitari come europei non si fermano qui, e vorrei spendere qualche parola su due o tre questioni preoccupanti a questo proposito.

Sul Niger la nostra politica è semplice: non riconosciamo i golpisti, sosteniamo un presidente che non si è dimesso ed al cui fianco restiamo impegnati, e appoggiamo l’azione diplomatica e l’opzione militare dell’ECOWAS quando questa dovesse decidere di usarla, in un approccio di partenariato che è quello che ho presentato lo scorso febbraio. Né paternalismo né debolezza, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Dobbiamo continuare a sostenerlo con forza e invito tutti gli Stati della regione ad adottare una politica responsabile, perché bisogna essere chiari: se l’ECOWAS abbandona il presidente Bazoum, credo che tutti i presidenti della regione siano più o meno consapevoli del destino che li attende. E la debolezza che alcuni hanno mostrato nei confronti dei precedenti putsch ha alimentato le vocazioni regionali.

Se vogliamo essere indipendenti, abbiamo bisogno di una strategia francese ed europea per l’autonomia strategica. Sei anni fa, nel mio discorso alla Sorbona, ho usato l’espressione “un’Europa più sovrana”. Alcuni dicevano che era una bella idea francese, per i più modesti, per i più favorevoli; gli altri dicevano che erano le solite sciocchezze francesi e che non sarebbe successo, che lo stavamo facendo solo per compiacere noi stessi. Vedo che negli ultimi cinque anni c’è stato un risveglio, che è la nostra vittoria collettiva. Innanzitutto, questa idea è stata adottata da tutti gli europei. E allora è “sovranità”, è “autonomia strategica”, ognuno fa e disfa come gli fa comodo. Io stesso non capisco le 50 sfumature di grigio su questo tema, e per di più, a seconda della capitale, mi dicono che uno preferisce l’altro. Alla fine, credo che tutti capiamo cosa significa. Significa assumere un maggiore controllo del nostro destino attraverso ciò che produciamo, ciò che acquistiamo e le dipendenze che abbiamo per diversificare. Perciò negli ultimi anni, dalla difesa alla tecnologia e all’energia, abbiamo cristallizzato un vero e proprio risveglio europeo e attuato politiche reali con risultati.

Fondamentalmente, il lavoro che dobbiamo fare è renderci più indipendenti, ridurre la nostra impronta di Co2 e continuare a creare posti di lavoro e industrie in Europa. Questi sono i tre obiettivi. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di più energie rinnovabili, più energia nucleare e più integrazione dell’elettricità in Europa. Non siamo tutti d’accordo su questa agenda, quindi dovremo rilanciare e intensificare i nostri sforzi. Ma voglio essere chiaro: più carbone in Europa non va bene per questa agenda. Più dipendenza dai combustibili fossili in Europa non va bene per questa agenda. Regolamenti più complessi sull’idrogeno, in modo da sapere di che colore è quando viene prodotto con combustibili a basso contenuto di carbonio, non fanno bene a questa agenda. Sono favorevole alla libera circolazione degli elettroni a basso contenuto di carbonio in Europa. Penso che sia una buona politica se vogliamo il futuro energetico dell’Europa. Più elettroni a basso tenore di carbonio produciamo in Europa, più saremo forti e indipendenti. Questa è la strategia che dobbiamo perseguire. Abbiamo ancora molto lavoro da fare nelle capitali e a Bruxelles su questo tema. È essenziale.

Un’area di partenariato geografico che volevo sottolineare è l’Indo-Pacifico. La politica della Francia non è ostile alla Cina. Vogliamo migliorare le condizioni di scambio a livello economico e consideriamo la Cina un importante partner tecnologico e non solo. Ma siamo stati il primo Paese europeo a dire, in materia di tecnologie di comunicazione, che si tratta di una questione di sovranità nazionale. Non vi permetteremo di distribuire determinati componenti. Lo abbiamo fatto con rispetto. Poi abbiamo europeizzato questo approccio. È questa la linea che dobbiamo mantenere. Il nostro partenariato indo-pacifico consiste quindi nel lottare per un indo-pacifico libero, aperto e di pace. La nostra visione è quella di preservare la libertà di sovranità senza uno spirito di conflitto, ma reinvestendo la nostra presenza dal punto di vista militare, reinvestendo in esercitazioni congiunte, come abbiamo fatto di nuovo la scorsa estate, facendo affidamento sui nostri territori d’oltremare. Credo che questa sia una parte molto importante della nostra politica per la regione indo-pacifica.

Infine, abbiamo bisogno di un’Europa molto più integrata e unita in questo settore. Questa agenda strategica e l’autonomia strategica dell’Europa devono essere al centro della prossima agenda europea e, a mio avviso, delle scadenze del 2024 che daranno forma al dibattito europeo. Sto parlando di un’Europa più lucida, più sovrana, più integrata e più unita. Dobbiamo assolutamente chiarire questa agenda, che richiederà riforme strutturali. Ma come potete vedere, la nostra indipendenza e la difesa dei nostri interessi economici, tecnologici e strategici dipendono dal fatto che questa agenda europea venga sostenuta, difesa e, se posso dirlo, rafforzata nei mesi e negli anni a venire.

Emmanuel Macron

