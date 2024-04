Il proprietario di un supermercato ha tentato di salvare una madre di 27 anni dopo averla trovata sdraiata a faccia in giù sul marciapiede accanto al suo bambino di cinque mesi pochi istanti dopo essere stata accoltellata a morte in un orribile omicidio.

Il sospettato amico della vittima: Habibur Masum, 25 anni

Habibur Masum, 25 anni, della zona di Oldham e conosciuto dalla vittima, è ancora a piede libero e i membri del pubblico sono stati sollecitati. a Bradford.

Secondo testimoni oculari, la donna è stata accoltellata “quattro o cinque volte” al collo mentre faceva shopping con un’amica. Il bambino non è stato ferito.

La testimonianza dell’eroe che ha prestato i soccorsi

Geo Khan, 69 anni, che gestisce un negozio di frutta e verdura a Bradford Inghliterra, ha cercato di rianimare la donna, che era una delle sue clienti. Ha detto: “Stavo lavorando sabato e ho sentito delle urla e sono corso fuori dal mio negozio. Ho visto che la signora era sdraiata a faccia in giù sul marciapiede accanto a un passeggino con dentro il suo bambino di cinque mesi.

«L’ho girata. C’era molto sangue e ho controllato il polso, ma non sono riuscito a trovarlo. Ho potuto vedere le ferite da coltello al collo e ho provato a praticarle la rianimazione cardiopolmonare. La sua amica stava urlando“. Khan ha detto che un medico che stava passando in macchina si è fermato per aiutarlo. “Ha preso il polso e sono andato a prendere un lenzuolo da metterle addosso fino all’arrivo dell’ambulanza”, ha aggiunto. Si ritiene che la madre stesse spingendo il figlio nella sua carrozzina al momento dell’attacco fatale.

