Ha accusato un malore nei locali di un ambulatorio di medicina generale ma, nonostante la presenza di un medico, una dottoressa che stava effettuando nel suo studio, è stato necessario l’intervento del 118, allertato dai pazienti in attesa, perché la professionista si sarebbe rifiutata di prestare soccorso. E’ la denuncia del dottor Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Ruggiero, in servizio sulle ambulanze del 118 presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, è intervenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 giugno, nell’ambulatorio presente nel quartiere puteolano di Monterusciello. A sollecitare l’intervento dei sanitari, i pazienti presenti nella struttura. “Alle 11.50 veniamo allertati per perdita di coscienza, codice rosso, all’interno di un ambulatorio di Medicina Generale a Monterusciello, in una manciata di minuti siamo sul posto e troviamo un signore pallido seduto su una sedia: rileviamo i parametri vitali e riscontriamo una crisi ipotensiva” spiega Ruggiero.

“Dopo la prima valutazione, e dopo essermi sincerato circa le condizioni del paziente, domando ai signori in attesa di visita se la dottoressa in studio era stata informata dell’accaduto, mi hanno risposto di sì – spiega il medico – inoltre mi hanno riferito che quest’ultima non si è nemmeno degnata di uscire dal suo studio per sincerarsi delle condizioni del suo assistito”.

“Basito, carico il paziente in ambulanza e porto lo porto in ospedale per accertamenti. Nelle prossime ore valuterò la necessità di denunciare la collega ai carabinieri perché l’omissione di soccorso è un reato” aggiunge.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo