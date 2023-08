Il maltempo non dà tregua al Nord Italia, dove da due giorni si registrano forti temporali e piogge torrenziali. La Lombardia è l’epicentro dei disagi, con allagamenti, smottamenti e evacuazioni.

In particolare, a Sondrio è esondato il torrente Frodolfo, comportando l’evacuazione, in via precauzionale, di alcune abitazioni. A Varese, invece, i vigili del fuoco hanno registrato nelle scorse ore decine di richieste di soccorso e chiamate per allagamenti, tetti scoperchiati e piante cadute. La maggior parte delle criticità si registrano nella parte Sud-Est della provincia, sul Saronnese si sono verificati diversi danni a coperture di edifici. Nel Comune di Cavaria il torrente Arnetta sta esondando e si sta valutando l’evacuazione di alcune persone. A Bormio l’esondazione del fiume Adda ha provocato diversi rallentamenti sulle strade mentre a causa di una frana è stata chiusa al traffico, nella tarda serata di ieri, la strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco lungo versante Valtellinese e bergamasco. Una frana ha colpito inoltre la strada statale 36 Del lago Di Como e Dello Spluga, provocando la chiusura del passo dello Spluga, sul versante svizzero.

Il maltempo ha colpito anche altre regioni del Nord Italia. In Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti a Forni di Sotto, Pordenone; caduta alberi a comuni di Vito D’asio, Rigolato, Comeglians, Lestizza; nel comune di Forni Avoltri smottamento su strada regionale SR355 già risolto; a Sappada piccolo smottamento; a MonterealeValcellina località Grizzo danni a edifici e recinzioni a causa di intense raffiche di vento.

In Toscana, la perturbazione che ha investito la regione dalla tarda serata di domenica ha provocato cumulati massimi sugli 80 millimetri e raffiche fino a 120 km/h registrate a Sammommè (Pistoia).

In Liguria, l’ondata di maltempo ha causato allagamenti e danni a Genova, dove sono caduti circa 200 millimetri d’acqua in 24 ore, un volume di 80 millimetri in una sola ora dopo la mezzanotte.

In Alto Adige, il maltempo sta causando forti disagi anche alla circolazione stradale a fondovalle. A Bolzano e Merano il traffico cittadino è congestionato anche per l’arrivo dei turisti scesi dalle località di montagna dove il brutto tempo non consente di ammirare il paesaggio e rende difficile l’escursione anche a livello logistico.

Una frana si è verificata a Cortina d’Ampezzo, al Passo Tre croci, nel Bellunese, a ridosso di una strada, la Sr 48. La frana ‘minaccia’ un condominio, un hotel e un B&B: in corso in questo momento l’evacuazione di almeno 70 persone.

La Protezione civile ha fatto scattare l’allerta arancione per maltempo in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Liguria e Alto Adige.

E l’allerta, intanto, arriva anche al Sud. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali fino alle 8:00 di mercoledi’ 30 agosto. Potranno verificarsi – si legge in un comunicato – temporali improvvisi e intensi a rapidita’ di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Su tutto il territorio si prevedono “Precipitazioni locali, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Venti forti sud-occidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

