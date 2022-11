Attimi di paura si sono vissuti in provincia di Napoli dove un fulmine, stando alle testimonianze di numerosi cittadini che hanno pubblicato anche dei video sui social, ha provocato un incendio nella cittadina di San Giorgio a Cremano. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 quando su Napoli e provincia si è abbattuto un violento temporale che ha provocato numerosi disagi.

Il fulmine avrebbe provocato l’incendio di più alberi poco distanti dalle abitazioni. “Ragazzi a pochi metri da casa mia che botta, io abito in quella zona” commenta un utente sui social dopo la pubblicazione del video. Un altro aggiunge: “Mio padre ha visto tutto dalla nave, sta fermo nel porto a Napoli, e ha visto il fulmine cadere proprio tra San Giorgio e Portici ci ha chiamato prima di vedere questo post”. “Abito a Secondigliano e siamo saltati tutti” aggiunge un altro utente.

Il rogo è stato domato nel giro di poco. Non è chiaro se a spegnare l’incendio sia stata la pioggia o l’intervento dei vigili del fuoco, sollecitati in queste ore da numerose richieste a causa dei disagi e degli allagamenti provocati dal maltempo. L’allerta meteo, prevista per oggi, 4 novembre, è stata prorogata fino alla giornata di sabato 5 dalla protezione civile regionale. Previste precipitazioni abbondanti in serata.

Il maltempo ha creato problemi anche ai trasporti e ai collegamenti con le isole. Due linee della Circumvesuviana sono interessate da interruzioni. Come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, la tratta tra Somma e Terzigno è attualmente interrotta. Inoltre, l’intera linea Napoli-Baiano non è servita da alcun collegamento.

VIDEO – Maltempo su Napoli, fulmine provoca incendio: paura in città

Redazione

Giovanni Pisano