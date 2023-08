Una donna di 40 anni si sarebbe lanciata, con in braccio le due figlie di pochi mesi, dal primo piano della sua abitazione dopo un litigio con il marito. E’ quanto accaduto in mattinata a Francofonte, piccolo comune in provincia di Siracusa. La donna, originaria della Tunisia, e le due gemelline di sei mesi sono state subito soccorse e trasportate d’urgenza da un elicottero del 119 all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le condizioni della 40enne sarebbero serie ma non in pericolo di vita: è ricoverata con fratture multiple. Nessuna grave conseguenza invece per le due gemelline protette dal corpo della madre durante la caduta.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per far luce sull’episodio e capire si si tratti di un gesto volontario della donna o di un incidente. Poco prima, secondo una prima ricostruzione, la 40enne aveva litigato con il marito, un lavoratore stagionale. Le indagini sono coordinate dalla procura di Siracusa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo