Ha preso in braccio il figlioletto di 5 anni e si è lanciata nel vuoto dalla finestra della propria abitazione. Lei, una mamma di 35 anni, è deceduta sul colpo, il piccolo è stato soccorso ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore di L’Aquila. La tragedia è avvenuta intorno alle 8.30 di questa mattina, sabato primo aprile, a Celano, in località Terrazze, comune di 10mila abitanti in provincia del capoluogo abruzzese.

La donna, che lavorava in un bar del paese, e il piccolo sono precipitati da una altezza di oltre quattro metri. Sul posto ci sono gli agenti del 118, i carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco. “Una tragedia – commenta il sindaco di Celano Settimio Santilli – aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti”.

Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia e appurare le motivazioni che hanno portato la giovane donna a compiere il gesto estremo.

Una tragedia che avviene a 24 ore di distanza da un altro dramma registrato sempre a L’Aquila dove un medico in pensione ha ucciso moglie, figlio disabile e figlia, per poi togliersi la vita.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano