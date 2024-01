Mamma si lancia con la figlia di sei anni e il cagnolino dal nono piano alto di una palazzina di Ravenna: la bimba è morta, così come l’animale, lei è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. L’episodio è avvenuto poco dopo le 7 di lunedì 8 gennaio in via Dradi, a ridosso del centro della cittadina romagnolo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna potrebbe aver utilizzato una impalcatura esterna che cinge il palazzo. Nell’abitazione probabilmente era presente anche il marito della donna che non si sarebbe accorto di nulla.

Mamma si lancia con figlia nel vuoto, in casa presente marito, avvertito da polizia

L’uomo sarebbe stato avvertito dalla polizia, intervenuta poco dopo sul posto, della tragedia appena avvenuta. La donna, di età compresa tra i 35 anni e i 40 anni, è ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto c’è la polizia.

