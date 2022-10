Sale ad almeno otto persone, di cui un uomo di 44 anni ricoverato in gravi condizioni, il bilancio di una intossicazione alimentare da mandragora, una verdura velenosa scambiata per spinaci e acquistata sfusa in diversi negozi dei comuni napoletani di Quarto e Monte di Procida. L’uomo dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli è stato trasferito in rianimazione al San Giuliano di Giugliano: presenta una polmonite da ingestione perché avrebbe perso conoscenza e ingerito il proprio vomito.

Il sospetto è che le persone intossicate, appartenenti a due diversi nuclei familiari, abbiano mangiato soprattutto spinaci. Sei di queste sono ricoverate all’ospedale puteolano. I carabinieri hanno avviato accertamenti nei fruttivendoli in cui le due famiglie hanno fatto la spesa di frutta e verdura. Prodotti acquistati all’ingrosso al mercato ortofrutticolo CAAAN (Centro Agro Alimentare di Napoli) di Volla da un grossista che probabilmente si è rifornito fuori regione. Se questo fatto fosse confermato i Carabinieri Nas dovrebbero coordinarsi con le diverse Asl locali e il ministero della Salute.

Si sta percorrendo la filiera di distribuzione per rintracciare i lotti verosimilmente a rischio “mandragora”. Da quanto accertato finora alcuni dei lotti sono stati commercializzati da società di Forio d’Ischia, Aversa, Volla, San Valentino Torio (SA) e Avezzano (AQ). Le ASL territorialmente competenti hanno sottoposto l’alimento a blocco ufficiale ai sensi dell’art. 137 e 138 del Reg. UE 625/17 per effettuare campionamenti e analisi.

Spinaci freschi o biete che in realtà erano mandragore, pianta che data la forma delle sue radici, nell’antichità veniva considerata una pianta dai poteri soprannaturali, tanto che quando ci si metteva in procinto di estirparla gli antichi erano soliti rispettare un certo rituale. Ma si tratta di una pianta molto comune in tutto il Mediterraneo

Anche l’Asl Napoli 2 Nord è al lavoro. Sono stati allertati tutti i pronto soccorsi della Asl Napoli 2 Nord perché nel caso in cui dovessero presentarsi persone con allucinazioni, vomito e febbre vengano avvisate anche le autorità. In corso gli esami tossicologici per cristallizzare quello che per ora è solo un sospetto.

“In attesa dei relativi chiarimenti – dice il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – si raccomanda di evitare di acquistare e consumare verdure simili sfuse (spinaci, biete etc.). Siamo vicini ai cittadini intossicati e ai loro familiari e seguiamo, insieme alle forze dell’ordine ed alle autorità sanitarie, l’evolversi della situazione”.

