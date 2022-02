“L’interazione delle Amministrazioni locali con realtà come il competence center MedITech ed il Campania Digital Innovation Hub è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio e di tutto il Paese. Sono in atto processi trasformativi che impattano sul sistema delle imprese, ma anche sulla strategia pianificatrice delle grandi aree metropolitane dove ci sono le sfide più complesse da vincere: il partenariato forte tra queste strutture e le amministrazioni locali può quindi essere determinante in ottica Pnrr per realizzare la trasformazione urbana e ridurre i divari territoriali e sociali, anche grazie al buon uso delle tecnologie. I benefici potranno riguardare il sistema dei trasporti, i servizi ai cittadini e la decarbonizzazione delle città. Dovremo quindi lavorare per elaborare progetti di collaborazione tra questi centri ed il Comune di Napoli”. Cosi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi che è intervenuto, in collegamento, all’appuntamento per la ‘Presentazione del Bando Meditech 2021 n.2’. L’iniziativa presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli.

“Le parole del Sindaco Gaetano Manfredi rappresentano la sintesi migliore. La strada da seguire è questa della collaborazione e la struttureremo in maniera sempre più dettagliata e costruttiva” ha sottolineato il direttore generale del Campania Dih Rete Confindustria, Edoardo Imperiale.

In sintonia Piero Salatino, Presidente MedITech “struttureremo questa idea di collaborazione” ed Angelo Giuliana, Direttore MedITech.

© Riproduzione riservata

Redazione