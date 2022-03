Usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, sembra procedere a gonfie vele. Il nuotatore si è lasciato andare a qualche confidenza sul loro rapporto lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti di tutta Italia. In particolare ha parlato della loro prima notte d’amore nell’intimità della loro casa.

“È andato tutto bene”, ha detto in un’intervista al settimanale Nuovo – Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”. La love story tra il nuotatore e l’influencer dunque va avanti e ora sembra che addirittura convivano. Fanno sul serio.

“Sappiamo quanto siamo innamorati”, dice ancora Bortuzzo che tiene a tenere per sé alcuni dettagli del rapporto che per mesi è stato tra i più spiati d’Italia. Ma un’altra confessione la fa: il pensiero di avere un bambino non è poi più così lontano. “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita – sottolinea – Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”.

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è nata nella Casa di Cinecittà, e lui ha atteso tanto il momento in cui si sarebbe potuto godere il suo amore lontano da occhi indiscreti, pur consapevole di alcune difficoltà che ci sarebbero potute essere. Il nuotatore, rimasto gravemente ferito in una sparatoria, nella quale si è trovato coinvolto per sbaglio, ha ammesso che non sempre tutto è facile: “Ho una vita di merda, ma vivere una vita di merda vale la pena, sempre con il sorriso”, disse durante una puntata del Grande Fratello Vip.

In quella occasione spiegò che la sedia a rotelle non gli permette di fare tutto come vorrebbe con la sua amata Lulù: “Non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a fare qualsiasi cosa. Vorrei portarla al mare, ma questa carrozzina sulla sabbia non va avanti. Ci sono spiagge attrezzate, non tutte purtroppo. Basterebbe mettere delle passerelle e potrei arrivare vicino all’acqua. Lulù mi ha detto che faremo altro. Non tutti sono speciali come lei”.

Manuel ha raccontato di aver parlato di tutto con Lulù, anche delle cose più delicate: “Una persona, in base al tipo di disabilità ha delle problematiche legate al sesso e io ho le mie. Le sto risolvendo, le sto affrontando, sogno un futuro con Lulù e di avere dei figli – ha detto ancora nell’intervista -. Potrò avere figli ma non in modo naturale, con l’inseminazione artificiale. Magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Ne ho parlato con Lulù, lei appoggia tutto con tantissimo amore, risolve le cose con semplicità”. Nessun problema nella sfera sessuale: “Ho la fortuna di poter fare l’amore e di provare piacere“.

Tra i due c’è un amore serio e sentito e nessuna gelosia. “Non abbiamo assolutamente paure e poi non ci diamo modo di essere gelosi”, conclude lui nel merito del rapporto con lei. Che, non a caso, non è stata reticente ad andare a giocare nei panni di “pupa” a La Pupa e il Secchione.

