Look firmato Chanel: tailleur, shorts, camicia e tacchi a spillo. Mano nella mano con la compagna Dylan Meyer, la solita disinvoltura a rubare gli occhi e centinaia di scatti ai fotografi. Così, Kristen Stewart, una delle stelle più grandi del cinema mondiale di questi anni, si è presentata alla cerimonia di premiazione dell’Academy Awards. Soltanto sfiorato però l’Oscar alla migliore attrice protagonista per il volto di Lady Diana in Spencer.

Stewart ha dominato diverse passerelle in giro per il mondo in questi giorni di festival e promozione. Look spesso molto diversi tra loro quelli che l’hanno imposta all’attenzione delle telecamere e degli obiettivi. Si è parlato perciò parecchio anche della sua dieta. A quanto pare, riportano diversi media internazionali, Stewart, preferisce allenarsi all’aperto più che in palestra, pratica anche yoga e pilates. Non avrebbe bisogno di seguire un vero e proprio regime alimentare per via del suo agile metabolismo: evita la carne, adora gli smoothie, beve molti succhi. Le piace preparare torte e la cucina messicana.

Per i suoi ruoli non ha dovuto intraprendere chissà quali rivoluzioni nel fisico come spesso succede agli attori, costretti a osservare regimi alimentari ferrei per prendere le sembianze dei personaggi che andranno a interpretare. A cambiare tantissime volte è invece il colore dei capelli dell’attrice. La sua interpretazione di Lady Diana è stata molto acclamata dalla critica. Il premio è andato però a Jessica Chestain e per la sua parte in Gli occhi di Tammy Faye.

Stewart si è imposta nel cinema mondiale con le interpretazioni in Panic Room e con il fenomeno generazionale della saga Twilight. Alla cerimonia degli Academy aveva un look firmato Chanel con tailleur in raso nero, blazer avvitato, shorts, camicia bianca semitrasparente allacciata in due bottoni, tacchi a spillo alternati a mocassini flat, collana di diamanti e rubini. La compagna Meyer ha sfoggiato un outfit simile a quello della partner ma con pantaloni lunghi, fantasia vegetale, colori scuri sbilanciati elegantemente sul borgogna.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

Vito Califano