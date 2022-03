Nessuna statuetta per i tre italiani candidati agli Oscar 2022 con la cerimonia della 94esima edizione degli Academy Awardsche che si è svolta al Dolby Theatre di Los Angeles. Niente bis per Paolo Sorrentino dopo il trionfo con “La Grande Bellezza” nel 2014. La sua opera personale, “E’ stata la mano di Dio“, correva nella sezione Miglior film internazionale dove ha vinto “Drive my car” del giapponese Ryusuke Hamaguchi, favorito alla vigilia secondo lo stesso regista napoletano.

Discorso analogo per Massimo Cantini Parrini, in corsa per i costumi di “Cyrano” (la statuetta l’ha vinta Jenny Beavan per Crudelia) e per Enrico Casarosa candidato per il miglior film d’animazione con “Luca” (premio vinto dal favorito Encanto).

Sul red carpet, insieme a “suoi” attori (Luisa Ranieri e Filippo Scotti, il giovane attore che impersona Fabietto Schisa, alter ego del regista), con indosso anche un nastro blu con la scritta “Con i rifugiati“. “Anche se siamo qua bisogna pensare a cosa più serie” ha dichiarato Sorrentino in riferimento alla guerra in corso in Ucraina. “Un discorso di Zelensky? Se ci fosse sarei molto contento, mi auguro di sì” ha poi aggiunto ai microfoni di Sky.

“Significa che sosteniamo fortemente l’Ucraina e siamo con loro”, spiega in riferimento al nastro blu Luisa Ranieri, fasciata in uno sfavillante abito rosso.

“Da mesi mi viene chiesto perché ho fatto questo film e non ho mai trovato una risposta autentica. Oggi l’ho trovata: volevo tornare, anche solo per un attimo, a questa foto. A mia madre”. Nel giorno degli Oscar, Sorrentino ha pubblicato una foto da piccolo, sorridente in auto insieme alla madre scomparsa prematuramente.

“Oggi, dopo due anni di lavoro, con la cerimonia degli Oscar, si chiude il ciclo di questo film” ha esordito nel post pubblicato su Instagram prima di recarsi al Dolby Theatre di Los Angeles per l’inizio della notte degli Oscar.

Premi Oscar, l’elenco dei vincitori

4 STATUETTE A DUNE – Il film ‘Dune‘, che vanta ben dieci nomination in tutto, conquista subito quattro statuette. La pellicola di Denis Villeneuve è stata premiata per la miglior colonna sonora originale composta da Hans Zimmer (il 69enne tedesco mette così in bacheca il suo secondo Oscar a quasi trenta anni di distanza dal primo, vinto per la colonna sonora di ‘Il re leone’ nel 1995), oltre che per il miglior suono, il miglior montaggio (Joe Walker) e la migliore scenografia. Si tratta di alcuni dei premi esclusi dalla diretta della serata, un taglio che riguarda otto categorie e che ha generato polemiche tra gli addetti ai lavori.I vincitori degli otto Oscar assegnati prima della cerimonia vera e propria saranno citati nel corso della diretta.

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA ARIANNA DEBOSE – “Sono la prima donna di colore apertamente omosessuale” a vincere l’Oscar. Così Ariana DeBose ha vinto il premio Oscar per la sua interpretazione nel film West Side Story di Steven Spielberg. “Anche in questo mondo folle che stiamo vivendo si possono realizzare i sogni, è il massimo della vita”, ha detto l’attrice 31enne ricevendo l’Oscar. “A chiunque abbia messo in dubbio la propria identità, vi prometto che c’è un posto anche per voi”, è il messaggio lanciato dal palco del Dolby Theater da Ariana DeBose, attrice afro-latina in prima linea per i diritti Lgbqt, sottolineando di essere “la prima donna di colore apertamente omosessuale” a vincere l’Oscar.

