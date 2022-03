È stata una vittoria storica e a sorpresa: Coda – I segni del cuore ha vinto il Premio Oscar per il miglior film alla 94esima edizione 2022 degli Academy Awards. Il film diretto dalla regista Sian Heder ha superato gli altri nominati – Belfast, Don’t look up, Drive my car, Dune, King Richard – Una famiglia vincente, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, Il potere del cane, West Side Story -, diversi dei quali erano dati per favoriti, e comunque con più chance di Coda.

E invece l’ha spuntata proprio il lavoro di Heder. Questo film, che racconta di Ruby Rossi (interpretata da Emilia Jones) che con i genitori sordi (Marlee Matin e Troy Kotsur) e il fratello sordo (Daniel Durant) aiuta la famiglia a gestire l’attività di pesca della famiglia sulla costa del Massachusetts, ha vinto anche due statuette per il migliore attore non protagonista, andato a Troy Kotsu, il primo attore sordo ad aver mai vinto e alla regista Sian Heder per la migliore sceneggiatura non originale.

La storia si spezza, e comincia, quando la protagonista (unica udente della sua famiglia) crescendo comincia a chiedersi se vuole restare ad aiutare la sua famiglia o inseguire il suo sogno di andare alla scuola di musica. La pellicola è il remake americano della commedia francese del 2014 La Famiglia Belier diretta da Èric Lartigau. Il titolo è l’acronimo di: Children of Deaf Adults. Coda è stato presentato al Sundance 2021. Ha scatenato una gara di offerte tra Amazon e Netflix.

A spuntarla è stata Apple Studio per la cifra record di 25 milioni di dollari. In Italia è stato trasmesso da Sky lunedì 21 marzo ed è in streaming su NOW. A partire dal 29 al 31 marzo tornerà in tre prime serate su Sky Cinema Oscar (canale 303) dedicate rispettivamente a Coda, Dune e Drive my car – tutti e tre disponibili su NOW e on demand su Sky. Sarà nelle sale, distribuito da Eagle, a partire da giovedì 31 marzo.

