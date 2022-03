Il lavoro, la vita privata, i progetti futuri. Valeria Marini, 54 anni, si è raccontata a Citofonare Rai2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego, andato in onda domenica 27 marzo.

Nel corso dell’intervista la showgirl ha confermato le voci di una liaison avuta con Lorenzo Jovanotti diversi anni fa: “Ero innamoratissima” ha confessato.

“Ho curato le delusioni con il lavoro”

La carriera di Valeria Marini è iniziata negli anni ‘90: ha lavorato in teatro, al cinema e in tv. Ma è stata anche modella, doppiatrice, stilista. Ha inoltre creato una linea di make up. Si definisce ‘una donna del popolo’, molto amata dal pubblico perché, come ha raccontato al programma, ha saputo condividere non solo le gioie, ma anche i suoi dolori. Negli ultimi anni in molti la ricordano soprattutto per la sua partecipazione ai reality come Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi: “Stai zitta, colpa tua! Ne ho fatti tanti, mi piace. Non li ho mai contati…”, ha scherzato con Simona Ventura, che l’ha punzecchiata sull’argomento.

Il lavoro, per Valeria Marini, è stata sempre una sorta di ‘terapia’, per questo ha fatto tantissime cose: “Io mi sono ‘curata delle delusioni’ con il lavoro, per me è una grande forza. Ci sono momenti bellissimi, altri in in cui inciampi. Per rialzarti devi avere la forza, la passione. A volte ho trascurato la mia vita privata, ma non mi pento mai di nulla. Mi faccio scivolare le cose addosso, spero sempre che quello che desidero arrivi”, ha spiegato la showgirl. Che ha poi rivelato di essere diventata chi e cosa voleva.

Simona Ventura le ha dedicato delle parole cariche di affetto: “Sei sempre stata diversa da ogni altra, perché innato in te è il carisma, che non si compra. Sei sempre stata diversa dalle altre. Ora ti trovo più profonda e mi piaci ancora di più, ti voglio bene.”

La storia con Jovanotti

Nell’intervista Valeria Marini ha confermato di aver vissuto una storia d’amore con Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. “Io ero innamoratissima di lui. Non eravamo famosi, ora sono ancora più innamorata perché è un grandissimo artista. Lui è unico” ha sottolineato.

L’attrice ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, un matrimonio (finito con la separazione e l’annullamento della Sacra Rota) con l’imprenditore Giovanni Cottone e una storia con Patrick Baldassari, con cui ha partecipato a Temptation Island Vip nel 2018. Ed è proprio il matrimonio con Cottone la ferita in amore che le brucia di più: “Mi ha distrutto la vita per due anni” ha detto tra le lacrime.

I progetti futuri

Nel futuro di Valeria Marini c’è un progetto con l’attore hollywoodiano Alec Baldwin: “La prossima settimana dovrei girare con lui, poi uscirà un pezzo musicale che sarà il ritmo dell’estate, molto bello” ha anticipato alle due conduttrici di Citofonare Rai2.

La showgirl ha poi raccontato nell’intervista che nella sua vita è orgogliosa di sua madre e della famiglia che ha.

