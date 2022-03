Icona degli anni ‘80, celebre interprete di successi come Rocking Rolling, Cigarettes and Coffee e Pregherei, con cui vinse il Festivalbar nel 1988 in coppia con Scarlett, Giovanni Scialpi– in arte solo Scialpi o Shalpy-, oggi 59enne, si è raccontato in una recente intervista a Verissimo.

Ha parlato della malattia della madre, scomparsa nel 2018, dell’amore per il compagno Leo, a cui è legato da 4 anni. Ma anche del suo desiderio di tornare a vivere di spettacolo.

“Mia madre malata di Alzheimer”

Dopo la morte del padre, avvenuta nel 2004 all’improvviso mentre lui era impegnato nel reality Music Farm, anche la madre, Giuseppina Orsatti, ha iniziato a stare male. “Io l’ho accudita da quando le è stato diagnosticato l’Alzheimer, per 12 anni da solo” ha confessato l’artista, nato a Parma, commuovendosi. L’ha vista morire due volte, ha raccontato, proprio a causa della sua malattia. “Il 23 dicembre 2013 l’ho trovata nuda e in una situazione disagiata che urlava. L’ho vestita alle 5 e l’ho portata a fare un giro, ho aspettato che aprisse il bar. Siamo tornati a casa e lì l’ho vista per l’ultima volta, si è girata verso di me e mi ha detto ‘Giovanni perdonami’ e poi non l’ho più vista. Per me quel giorno è morta e poi è morta fisicamente tre anni dopo”.

La donna è deceduta il 6 giugno 2018. “La mia mamma è volata in cielo questa sera alle 20,18. Mamma il nostro è soltanto un arrivederci. Ti ho amato e ti amerò per il resto della mia vita”, aveva annunciato l’artista sulla sua pagina Facebook. Ora, ha raccontato visibilmente emozionato a Verissimo, “spesso riesco a ricordarla con il sorriso. Il giorno in cui ci rivedremo in qualsiasi forma o energia, io sarò la persona più felice dell’universo.”

Il matrimonio con Roberto e la storia con Leo

Giovanni Scialpi ha conosciuto Roberto Blasi nei momenti più bui della malattia della madre. Un amore travolgente: dopo sei anni di convivenza, nel 2015 i due decidono di sposarsi a New York. A settembre di quello stesso anno partecipano in coppia al programma Pechino, Express. Il matrimonio, però, dura appena due anni: la coppia si separa nel 2017. È lo stesso Scialpi ad annunciare la fine della relazione sulle pagine di Chi: “Io e Roberto Blasi non siamo più marito e marito; sulla carta lo siamo ancora, ma lui, da quasi un mese, è andato via di casa. Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo”.

Oggi però Scialpi è di nuovo innamorato. Da quattro anni ha una relazione con un uomo di nome Leo, dirigente di banca 60enne di origini americane, che durante la trasmissione condotta da Silvia Toffanin gli ha anche dedicato un tenero messaggio. “Come stai? Voglio che il mondo sappia che ti amo. Ci siamo conosciuti quattro anni fa e da allora sono cambiate tante cose. Il Covid con le difficoltà che tutti abbiamo dovuto affrontare, tra salute e tutto il resto. Ma una cosa è chiara, tu mi ami e l’hai dimostrato. Io ti amo. Non vedo l’ora di essere insieme a te nello stesso posto, in modo da poter stare uno accanto all’altro. Farsi le coccole al telefono non è la stessa cosa. Ti amo”.

La ‘rinascita’ di Scialpi

Scialpi non vede il compagno Leo dallo scorso agosto: “Io devo stare qui perché devo lavorare” ha spiegato. “Voglio ballare, voglio cantare, ho fatto canzoni nuove” ha raccontato nell’intervista a Verissimo. Il cantante ha pubblicato, lo scorso 5 marzo, il nuovo singolo Eppure sei mio fratello, il primo in lingua italiana dopo 10 anni.

“Sono assetato dello spettacolo” ha sottolineato. “Sono un artista e un artista vive di spettacolo.”

