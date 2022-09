È stata consegnata all’artista Peppino Di Capri la scultura che riproduce l’orma del piede sinistro di Maradona. La consegna si è svolta nel corso di un evento presso la Sala Meeting del Grand Hotel Santa Lucia a Napoli ideato da Stefano Ceci, imprenditore, amico storico e manager di Diego Armando Maradona.

L’iniziativa è nata da un’idea di Ceci, che porta avanti la memoria di Maradona promuovendo eventi di spicco come quello che ha ospitato un’icona della musica quale Peppino Di Capri, grande tifoso del Napoli e di Maradona che nella stagione dello scudetto compose il primo inno dedicato al club azzurro. “Un legame forte quello tra l’artista che rappresenta la napoletanità in tutto il mondo e Maradona che non potevo non suggellare con un dono prezioso”, dichiara Ceci.

La scultura che riproduce la pianta del piede sinistro di Diego, ottenuta nel 2018 da una scansione 3D di assoluta fedeltà, realizzata con una lega metallica “bronzo gold statuario” di altissima qualità, è incastonata in una cornice creata su misura.

