Marco Bucci è il candidato ufficiale del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria per il post Giovanni Toti. L’annuncio è arrivato con una nota congiunta dei leader dei partiti che sosterranno l’attuale sindaco di Genova, cioè Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, Matteo Salvini per la Lega, Antonio Tajani per Forza Italia e Maurizio Lupi per Noi Moderati.

Bucci candidato per le regionali in Liguria, la nota dei leader del centrodestra che non citano Toti

“Marco Bucci è la persona giusta per dare continuità alla crescita della Liguria portata avanti in questi anni grazie all’ottimo lavoro del centrodestra. Bucci ha dimostrato, sul campo, di essere un ottimo amministratore”, si legge nella nota diramata dai quattro leader. Per loro, Bucci “è stato uno dei protagonisti di quel ‘modello Genova’ che ha consentito in tempi record di ricucire la ferita del ponte Morandi e costruire il nuovo Ponte San Giorgio, ha realizzato grandi opere infrastrutturali, ha investito sulle specificità del territorio e si è occupato di riqualificare le periferie genovesi. Siamo convinti che i cittadini liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche e sostenere il percorso di cambiamento avviato dal centrodestra. Ringraziamo il Sindaco Bucci per aver accettato questa nuova, straordinaria, sfida. Scelta che dimostra ancora una volta il suo amore per la sua terra”. Una dichiarazione ufficiale che, pur sottolineando il suo lavoro, non cita direttamente Giovanni Toti.

Le reazioni dei partiti di destra

A commentare la nota ufficiale, ci ha pensato Salvini su X, anche in questo caso non citando Toti: “Marco Bucci sarà il candidato del centrodestra per le elezioni in Liguria. Una persona competente e un grande sindaco che, grazie al modello Genova, ha saputo far rinascere la sua città dopo il crollo del Ponte Morandi e che dal 28 ottobre sarà un grande governatore a servizio della Liguria. Forza Marco, andiamo a vincere!”.

Altra reazione arrivata è stata quella di Edoardo Rixi, viceministro del Mit e inserito nelle scorse settimane nella rosa dei papabili candidati del centrodestra. “Un grande uomo e un grande sindaco, sarà un grande governatore per la Liguria. La scelta di Marco Bucci a candidato presidente rappresenta la continuità e il rafforzamento del lavoro svolto negli ultimi anni, che ha visto Genova rinascere sotto la sua guida. Ha saputo affrontare situazioni complesse come la ricostruzione del ponte Morandi, la gestione della pandemia sanitaria, il rilancio economico e infrastrutturale della città”, ha detto Rixi. “La sua visione di una Liguria moderna e competitiva, capace di valorizzare il territorio e attrarre investimenti, è in piena sintonia coi valori della Lega e del centrodestra unito. Marco Bucci è la persona giusta per superare le sfide del futuro e guidare la Liguria con una leadership solida e affidabile“, ha concluso il viceministro.

