Tragedia sulla spiaggia libera di Bagnoli, quartiere di Napoli, dove nel primo pomeriggio di lunedì 30 maggio, poco prima delle 16, un ragazzo di circa 30 anni, residente a Pozzuoli, è morto annegato. Inutili i tentativi di soccorso e le urla disperate del giovane che, complice anche il mare agitato di oggi, non è riuscito a guadagnare la riva. A provare a soccorrerlo alcuni bagnanti, in particolare un ragazzo che è riuscito a trascinarlo a riva ma, nonostante l’intervento del 118, non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia avvenuta sulla spiaggia libera che si trova lungo via di Pozzuoli, a poche centinaia di metri dal confine con il comune flegreo. Si sono vissute scene raccapriccianti sull’arenile napoletano. Poco dopo il decesso del giovane, infatti, è intervenuta la polizia che ha fatto allontanare i presenti, compreso – stando alle testimonianze di alcuni presenti – una coppia di circa 50 anni che, nonostante il dramma appena consumato, era intenta a stendere il telo per la tintarella pomeridiana.

Poco dopo sono arrivati i genitori e altri familiari della giovane vittima, increduli di fronte alla tragedia appena avvenuta.

Giovanni Pisano