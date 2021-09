Il 19 settembre 2021 Mariangela Melato avrebbe compiuto 80 anni. L’attrice è stata legata per lungo tempo con Renzo Arbore in fasi alterne. Si fidanzarono negli anni ’70, poi l’artista si legò a Mara venier dino al 1997. Ma nel 2007 Melato e Arbore erano nuovamente insieme, legati fino al giorno della morte di lei l’11 gennaio 2013. Il loro è stato un amore grande.

Arbore ama ricordarla anche se la nostalgia è tanta. Racconta la loro incredibile storia d’amore in un’intervista al Corriere. Racconta il loro primo incontro quando lui aveva 36 anni, lei 4 in meno. La vide per la prima volta al Teatro Sistina in occasione della consegna del premio alla Melato. “Mi sono accorto che tra tutte le personalità presenti, la più moderna e curiosa era quella strana ragazza con i capelli corti bicolori, che parlava in fretta e con grande cognizione di causa. Un talento eccezionale – ha detto Arbore – L’ ho invitata una sera a casa mia ed è venuta con la sorella”.

Per il loro amore galeotto fu Lucio Battisti. Arbore racconta che quella sera c’era anche lui, insieme decisero di andare a una festa. “Lucio non amava le feste e non andava da nessuna parte perché diceva: ‘Poi mi fanno cantare’: Io lo convinsi dicendogli ‘Vedrai che non succederà, mangiamo una cosa e basta. Garantisco io. Venne . E fu lui invece che, vedendo una chitarra, di sua spontanea volontà la prese e cominciò a cantare ‘Io vorrei, non vorrei, ma se puoi …come può uno scoglio arginare il mare …’. Io e Mariangela ci guardammo. Eravamo già cotti”.

La loro storia d’amore finì negli anni 80 quando Mariangela Melato decise di tentare la fortuna in America. Una fine non traumatica ma vissuta dai due in maniera quasi naturale. “Allora non c’erano i telefonini e ci siamo distratti – ha raccontato Arbore – E ce l’eravamo anche detto: “Attenzione che ci distraiamo”… Lei ha avuto incontri americani, io da solo a Roma mi sono distratto e così quando dopo quasi due anni è tornata ci siamo accorti che non ci divertivamo più insieme. Tacitamente ci siamo lasciati andare, senza litigare. È stato un allontanamento dolce, senza rancori. Salvo poi riprendere dopo anni. Più adulti, si è riformata la coppia anche perché l’affetto era rimasto integro anche nel periodo di lontananza”.

Arbore è rimasto accanto a lei fino al suo ultimo respiro. “L’abbiamo assistita negli anni dolorosi della malattia. Il mio ruolo fino al giorno prima dell’addio era farla sorridere”. Oggi l’attrice avrebbe compiuto 80 anni e Arbore la ricorda ancora con lo stesso amore e con grandissima nostalgia. “Mi manca il grande affetto, il sentimento e i suoi codici. Mariangela aveva dei codici: l’onestà, non pensare al danaro, la correttezza, la superiorità nei confronti del pettegolezzo, l’amore per la lettura, l’ informazione, lo studio. Parlavamo di politica, ci confrontavamo”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

