“In questi giorni gli organi di informazione hanno ampiamente parlato della mia lettera inviata al Giornale, la cui unica motivazione era quella di denunciare, “innanzitutto come figlia”, la persecuzione giudiziaria subita da mio padre e il tentativo di operare su di lui una vera e propria “damnatio memoriae”. Questo un passaggio della dichiarazione rilasciata oggi dal presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, in relazione all’intervista rilasciata nei giorni scorsi a ‘Il Giornale’

La figli di Silvio Berlusconi critica le “strumentalizzazioni fuori dalla realtà” e assicura “il massimo rispetto e la massima stima” nei confronti della premier Giorgia Meloni” – “Alcuni media hanno voluto vedere dietro questa lettera intenzioni che non ho mai avuto, così come mi hanno incomprensibilmente attribuito reazioni che non ho mai provato di fronte a commenti del presidente Giorgia Meloni, per la quale nutro il massimo rispetto e la massima stima. Così stanno le cose”.

“Tutto il resto – ha concluso – sono strumentalizzazioni fuori dalla realtà“.

