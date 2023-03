Il nuovo capo dell’Ufficio stampa e relazioni con i media del governo Meloni sarà Mario Sechi. A farlo sapere Palazzo Chigi, in una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri. E la notizia arriva in giorni di “fuga”, com’è stata definita da diversi giornali, di diversi portavoce nell’apparato comunicativo dell’esecutivo. Sechi partirà con il suo nuovo incarico dal prossimo 6 marzo.

Il giornalista al momento è direttore dell’agenzia di stampa AGI. Della possibilità di una sua imminente nomina si discuteva da giorni. La notizia era stata anticipata sulle colonne de Il Giornale da Adalberto Signore, presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare. Al momento alla comunicazione del governo della premier Giorgia Meloni lavorano l’ex giornalista dell’Agi Fabrizio Alfano e la portavoce Giovanna Ianniello.

Sechi in passato è stato direttore dei quotidiani Il Tempo e L’Unione Sarda. Ha lavorato in passato per Il Foglio ed è stato vicedirettore di Libero. Ha 55 anni, molto noto anche al pubblico televisivo per la sua presenza in programmi di approfondimento e talk show. Ha studiato alla Luiss di Roma e ha cominciato la sua carriera da giornalista nel 1992 all’Indipendente. Per molti anni ha lavorato a Il Giornale, ne è diventato caporedattore e dal 2001 vicedirettore. Dal 2007 al 2009 è stato vicedirettore di Panorama e dopo di Libero.

Dopo la direzione de Il Tempo ha scritto per Il Foglio e Prima Comunicazione. Ha fondato il progetto editoriale List e dal 2017 ha assunto la direzione di WE – World Energy, trimestrale del gruppo Eni dedicato alla geopolitica dell’energia. Alla direzione dell’Agi era arrivato nel 2019. Senza successo la sua candidatura al Senato nel 2013 quando venne candidato nella lista del movimento politico lanciato dal premier uscente Mario Monti.

La notizia è arrivata dopo che per giorni si erano susseguite le dimissioni – per “motivi personale e familiari” – di diversi portavoce di ministri del governo Meloni. Da Urso a Casellati, da Valditara a Sangiuliano.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

