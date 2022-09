Nonostante i contagi in risalita e l’avvicinarsi della stagione fredda, dal 30 settembre salvo clamoroso sorprese gli italiani diranno addio quasi completamente all’uso della mascherina, con la fine degli ultimi obblighi. Il governo guidato da Mario Draghi, tecnicamente ancora in carica, potrebbe infatti prorogare i termini per l’obbligo su mezzi di trasporto e ospedali, in scadenza il 30 settembre, ma alla vigilia del voto pare difficile immaginare una scelta di questo tipo.

Così, se l’esecutivo non dovesse ritoccare i suoi stessi provvedimenti, da ottobre diremo addio all’uso delle mascherine quasi ovunque. Una notizia che interesserà in particolare i pendolari o comunque chi utilizza i mezzi di trasporto pubblico: addio all’obbligo di indossare la mascherina ffp2 per chi si trova a bordo di autobus, tram, treni, metropolitane.

L’obbligo di mascherina era stato prorogato lo scorso giugno fino al 30 settembre, rendendo il settore del trasporto pubblico uno degli ultimi in cui rimaneva l’imposizione, tra l’altro sempre meno rispettata dagli stessi passeggeri e con controlli sporadici.

L’altro ‘settore’ in cui decadrà l’obbligo a partire da ottobre è quello degli ospedali e delle strutture sanitarie, come Rsa e ambulatori. Ma attenzione: come ricorda Repubblica, in ospedale resta invece ancora necessario il Green pass, dunque essere in regola con le vaccinazioni anti-Covid.

Da pochi giorni era invece decaduto l’obbligo di mascherina in ambito scolastico per studenti e professori, con l’inizio del nuovo anno di studi. Restano invece obbligatori, ma solo in alcuni casi, sul posto di lavoro. A indicare come comportarsi c’è infatti un protocollo siglato tra le parti sociali, imprese e ministeri competenti. Fino al 31 ottobre è previsto l’obbligo di mascherina per coloro che lavorano senza poter rispettare la distanza di sicurezza.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro