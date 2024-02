Massimo Troisi, l’indimenticabile attore de Il Postino, ha avuto una lunga storia d’amore con Nathaly Caldonazzo. Ma forse non tutti sanno che Troisi, ben prima della love story con la Caldonazzo, ha “rubato” il cuore della modella Clarissa Burt legata all’epoca all’attore Francesco Nuti. Tutto succede dopo una festa romana nei prima anni ’80.

La festa e il ritorno in macchina: Burt, Troisi e Nuti dopo la festa

Una classica festa romana, una “di quelle dove ci si guarda, si beve, si chiacchiera, a volte si rimorchia”. In un angolo della stanza, Massimo Troisi. Al centro c’erano le coppie, tra cui Francesco Nuti e la modella Clarissa Burt, felicemente fidanzati da quando lei, nel 1986, era atterrata nella capitale.

Particolari di un racconto riportato nella autobiografia di Francesco Nuti pubblicata nel 2011 e scritta insieme al fratello Sono un bravo ragazzo. “Non so perché e non so per come, finito il party siamo tornati a casa con la stessa macchina. Io, Clarissa e Massimo”, ricorda l’attore toscano, tristemente scomparso all’età di 68 anni dopo una lunga malattia.

Clarissa Burt lascia l’attico di Nuti per trasferirsi nella villetta di Troisi

Clarissa Burt dopo quella festa decide di lasciare il compagno Francesco Nuti e di trasferirsi nella villetta di Massimo Troisi “So di certo, invece, che dopo un mese lei fece baracca e burattini, salutando il mio attico ai Parioli. Mi lasciò e si fidanzò con Troisi, andando ad abitare nella sua villetta a cento metri da casa mia”, rivelava Nuti. “Qui cominciò tutto: dolore, rabbia, orgoglio, gelosia e, soprattutto, invidia. Che mi pare il quarto vizio capitale: ebbene sì, una volta e per lungo tempo, l’invidia mi ha graffiato l’anima con unghie da felino adulto”.

La morte di Troisi e il saluto di Francesco Nuti: “T’ho invidiato tanto”

Dunque, nel 1994, quando la star partenopea viene a mancare, Nuti gli va a dare l’ultimo saluto. “Ero molto indeciso, poi con un amico vado. C’era tutto il cinema italiano, tutta la stampa, tutte le televisioni, mi sembrava ci fosse tutto il mondo. Arrivo trafelato, secondo me non mi vede nessuno”, si legge. “Arrivo al letto dove riposava Massimo. Mi piego. Gli do un bacio sulla fronte. E gli sussurro: t’ho invidiato tanto”.

Massimo Troisi e l’amore con Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo modella, showgirl ed ex naufraga, la 54enne ha iniziato a frequentare il mondo dello spettacolo da giovanissima. A livello sentimentale una delle storie più importanti e conosciute di Nathaly Caldonazzo è sicuramente quella con il grande Massimo Troisi scomparso quasi trent’anni fa e celebrato ogni 19 febbraio giorno della sua nascita. La Caldonazzo ha poi trovato nuovamente l’amore con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Dalla loro relazione è nata una bambina, oggi maggiorenne, di nome Mia.

Le relazioni sentimentali di Nathaly Caldonazzo: Quartullo, Bonaga, Calissano

Dopo il grandssimo amore con Massimo Troisi e la storia importante con Riccardo Sangiuliano, la bionda showgirl ha avuto altre relazioni con Pino Quartullo, Stefano Bonaga e Paolo Calissano. Dal 2016 Nathalie Caldonazzo è stata fidanzata con Andrea Ippoliti, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island nel 2019, quando lui si è avvicinato alla tentatrice Zoe. La loro storia è così naufragata nel corso del falò di confronto e Nathaly è tornata single.

