Per la prima volta nella storia un Presidente della Repubblica sarà al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus, conduttore e direttore artistico della 73esima edizione della kermesse, in conferenza stampa. Sergio Mattarella sarà in sala al Teatro Ariston per la prima serata del Festival di stasera. “Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta nella storia sarà presente all’Ariston il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per noi è un onore averlo qui e questo dimostra la sua vicinanza al mondo della cultura e della musica”, ha detto Amadeus.

Il consigliere per la stampa e la comunicazione del Quirinale Giovanni Grasso ha dichiarato che il Capo del Stato assisterà alla prima serata “come un normale spettatore”. Accompagnato dalla figlia Laura, Mattarella non interagirà. Non è chiaro se resterà per tutta la prima serata, tornerà nella notte a Roma. “Quest’anno è il 75esimo della Costituzione e il presidente ha già cominciato a partecipare ad alcune iniziative che riguardano questo anniversario, abbiamo cominciato con il Giorno della Memoria. Sembrava giusto, visto che la Costituzione parla di promozione della cultura, un omaggio non solo alla cultura alta, anche se a me non piacciono queste distinzioni, ma anche alla cultura popolare, e Sanremo è un simbolo della cultura popolare”, ha spiegato Grasso.

Proprio per l’anniversario, il 75esimo, della Costituzione, l’altro ospite a sorpresa annunciato in conferenza stampa da Amadeus: Roberto Benigni. “Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l’occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c’era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni”, ha detto il direttore artistico. “Apriremo con il presidente Mattarella, poi a seguire ci sarà Benigni. L’interazione fra loro avverrà in sala, non sul palco”.

Il direttore dell’Intrattenimento di prime time Rai, Stefano Coletta, ha aggiunto che “il grande lavoro di relazione con il Quirinale è stato gestito da Lucio Presta (manager di Amadeus, ndr) con il consigliere Giovanni Grasso. Ricordo lo scorso anno, durante una delle nostre conferenze, mi cercò il Quirinale per avere il cellulare di Amadeus, perché il presidente voleva parlargli. Da lì in qualche modo nacque l’apprezzamento del presidente per il lavoro fatto da Amadeus”.

L’anno scorso, alla terza serata del Festival, in concomitanza del giuramento per un altro settennato al Quirinale di Mattarella, Amadeus aveva voluto un omaggio al Presidente: Grande Grande Grande di Mina, perché nel 1978, al Bussoladomani di Viareggio, in Versilia, Sergio Mattarella assistette all’ultimo concerto della cantante. A cantare l’Inno di Mameli sarà Gianni Morandi, co-conduttore del Festival: una notizia appresa in conferenza stampa dal cantante. “Non lo sapevo, ma sono preparato”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte