Sullo scherzo telefonico subìto da Giorgia Meloni ad opera del duo comico russo Vovan & Lexus, che fingendosi un leader politico africano ha cercato di strappare alla premier alcuni commenti confidenziali sull’attuale situazione politica globale, è intervenuto Matteo Renzi, appuntando sui propri profili social alcune riflessioni sull’accaduto:

“Che figuraccia per l’Italia e per Giorgia Meloni – esordisce il leader di Italia Viva -. Avendo lavorato qualche anno a Chigi – ricorda – mi chiedo come sia possibile raggiungere un livello di superficialità così devastante che fa fare una figuraccia non solo alla Meloni ma alla Repubblica Italiana“.

Renzi aggiunge due considerazioni:

La prima è nel metodo. “Meloni deve farsi aiutare. Se questo è il livello della sua squadra, proprio non ci siamo. E basta di dar sempre la colpa a qualcun altro. È in gioco la credibilità del Paese, possiamo smetterla con queste planetarie figure barbine?”. La seconda considerazione, invece è nel merito: “Giorgia Meloni dice che nessuno ascolta le sue proposte e che altri leader neanche le rispondono. Se è vero, è segno di debolezza. Se non è vero, peggio mi sento. La Premier deve finirla con questo vittimismo cosmico per cui lei è sempre oggetto di cattiverie e complotti. Porti le sue idee e smetta di dire che tutti ce l’hanno con lei. Se gli altri non le rispondono, faccia uno sforzo di serietà. Qui è in gioco la credibilità dell’Italia, basta coi dilettanti”, conclude Renzi.

Redazione

Redazione